„Cer 2.500 de $ pentru un RMN” Acționarul unei mari echipe, furios din cauza costurilor asistenței medicale: „Într-un centru de la capătul străzii e 350 de dolari”

Mark Cuban, acționar minoritar la Dallas Mavericks, s-a lansat într-o tiradă la adresa costurilor ridicate ale asistenței medicale în SUA.

Mark Cuban este co-fondator al platformei de farmacii low-cost Cost Plus Drugs și critică adesea strategia din sistemul de sănătate.

„Cer 2.500 de dolari pentru un RMN. Într-un centru de la capătul străzii e 350 de dolari”

Într-o postare pe platforma X, Cuban a subliniat discrepanța extremă dintre tarifele RMN plătite de asigurători și prețurile practicate de centrele de imagistică independente.

„Explicați-mi, vă rog, de ce companiile de asigurări plătesc 2.500 de dolari pentru un RMN, în timp ce un centru de la capătul străzii percepe doar 350 de dolari?”.

El consideră că asiguratorii promovează tarifele mult prea mari în loc să îndrume pacienții către alternative mult mai accesibile.

Cuban a solicitat Congresului să forțeze PBM-urile și asigurătorii la o mai mare transparență, totul în slujba consumatorilor.

„Sunt total de acord cu reforma PBM. Dar trebuie să înțelegem că cele mai mari PBM-uri sunt deținute de cele mai mari companii de asigurări.

În prezent, acestea folosesc PBM-urile ca sursă de venituri. DAR, nu sunt proști. Vor muta acești bani acolo unde este nevoie pentru a compensa orice legislație PBM. Sunt PREA MARI CA SĂ LE PESE! Cea mai bună soluție este să le obligăm să renunțe la toate activele care nu țin de asigurări.

Între timp, dacă nu urmăriți toate fluxurile de bani și nu le luați înainte cu legislația , vor râde tot drumul până la bancă. Vor include în facturi lucruri pentru care nici nu știți că vi se percepe o taxă.

Angajator, pacient, stat, spital, medic, dacă vă pot taxa, o vor face

PBM-urile NU SUNT AFACERI INDEPENDENTE”, a mai scris Cuban pe rețeaua X.

Reforma PBM se referă la eforturile legislative de creștere a transparenței și responsabilității administratorilor de beneficii farmaceutice (PBM).

Fiți realiști! Niciuna dintre părți nu caută soluții. Doar avantaje politice. Unele dintre ele sunt cu siguranță utile și sunt mai bune decât nimic. Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu schimbă structural sistemul de sănătate. Marile companii de asigurări și sistemele de sănătate știu acest lucru și râd Mark Cuban, antreprenor și acționar la Dallas Mavericks

Cuban nu s-a oprit aici. El acuză spitalele că încarcă facturile:

„Vreți un alt motiv pentru care costurile asistenței medicale sunt exorbitante? Spitalele nu numai că vor percepe o taxă de utilizare a facilităților și alte costuri aleatorii, DAR, dacă consideră că compania de asigurări este dispusă să plătească MAI MULT DECÂT CEEA CE ERA PE FACTURA PACIENTULUI, VOR MAJORA FACTURA către compania de asigurări.

Desigur, compania de asigurări va percepe apoi angajatorului auto-asigurat suma mai mare.

Sistemul nostru de sănătate a devenit un joc în care se caută cine poate să înșele pe cine și să scape basma curată. Prea mare ca să le pese. Să-i oprim!”.

Când cineva i-a replicat lui Cuban, pe rețeaua X, că asigurătorii plătesc doar facturile depuse de furnizori și nu sunt cei care stabilesc prețuri exorbitante, răspunsul a venit rapid: companiile de asigurări nu au niciun stimulent pentru a controla costurile atunci când beneficiază de un sistem supradimensionat. Iar pentru Cuban, acesta nu este doar ineficient, ci este și exploatator.

După postarea lui Cuban, și alții au venit cu exemple trăite pe propria piele. Un bărbat a povestit că RMN-ul său a fost estimat la peste 1.500 de dolari cu asigurare, dar a costat doar 275 de dolari atunci când a fost plătit în numerar. Altul a spus că, pentru un RMN, i s-a estimat între 1.200 și 3.200 de dolari cu asigurare, dar l-a costat doar 212 dolari la un centru local de imagistică.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport