Dorit de Inter  Colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu

- Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), ar dori să îl transfere pe Ivan Perisic (36 de ani), atacantul lui PSV Eindhoven.
- Ivan Perisic a mai jucat pentru italieni în perioada 2015-2022.
Liderul din Serie A ar dori să îl transfere pe Ivan Perisic, atacantul lui PSV Eindhoven, formație la care evoluează și Dennis Man.
Ivan Perisic ar fi dorit de Inter
Perisic și-a prelungit contractul cu gruparea olandeză în vara anului trecut, angajamentul fiind scadent în iunie 2027. Conform voetbalprimeur.nl, PSV nu ar vrea să renunțe la Perisic și ar dori o sumă considerabilă pentru a-l lăsa pe acesta să plece.
În acest moment, este puțin probabil ca Inter să ofere o sumă mare pentru a-l transfera pe Perisic, italienii fiind dispuși să achite doar câteva milioane de euro în schimbul atacantului croat.
În actualul sezon, Ivan Perisic a jucat 24 de meciuri pentru PSV în toate competițiile și a reușit să marcheze de 4 ori. El a mai oferit și 10 pase decisive.
Ivan Perisic are peste 250 de meciuri jucate în tricoul lui Inter
Ivan Perisic a mai evoluat la Inter în perioada 2015-2022, fiind împrumutat timp de un sezon la Bayern Munchen, în sezonul 2019/2020.
În perioada petrecută la Milano, Perisic a jucat 254 de meciuri, reușind să înscrie 55 de goluri și să ofere 50 de pase decisive.
Mai mult, croatul a câștigat și trei trofee alături de Inter, campionatul, Cupa și Supercupa Italiei.