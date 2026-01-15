Dorit de Inter  Colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), ar dori să îl transfere pe Ivan Perisic (36 de ani), atacantul lui PSV Eindhoven.

Ivan Perisic a mai jucat pentru italieni în perioada 2015-2022.

Liderul din Serie A ar dori să îl transfere pe Ivan Perisic, atacantul lui PSV Eindhoven, formație la care evoluează și Dennis Man.

Ivan Perisic ar fi dorit de Inter

Perisic și-a prelungit contractul cu gruparea olandeză în vara anului trecut, angajamentul fiind scadent în iunie 2027. Conform voetbalprimeur.nl, PSV nu ar vrea să renunțe la Perisic și ar dori o sumă considerabilă pentru a-l lăsa pe acesta să plece.

În acest moment, este puțin probabil ca Inter să ofere o sumă mare pentru a-l transfera pe Perisic, italienii fiind dispuși să achite doar câteva milioane de euro în schimbul atacantului croat.

1,3 milioane de euro este cota lui Ivan Perisic, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Ivan Perisic a jucat 24 de meciuri pentru PSV în toate competițiile și a reușit să marcheze de 4 ori. El a mai oferit și 10 pase decisive.

Ivan Perisic are peste 250 de meciuri jucate în tricoul lui Inter

Ivan Perisic a mai evoluat la Inter în perioada 2015-2022, fiind împrumutat timp de un sezon la Bayern Munchen, în sezonul 2019/2020.

În perioada petrecută la Milano, Perisic a jucat 254 de meciuri, reușind să înscrie 55 de goluri și să ofere 50 de pase decisive.

Mai mult, croatul a câștigat și trei trofee alături de Inter, campionatul, Cupa și Supercupa Italiei.

