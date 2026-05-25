Kimi Antonelli. Foto: Imago
Antonelli, de neoprit în Formula 1 FOTO. Italianul a obținut a patra victorie la rând! George Russell, criză de nervi după ce a abandonat. Ce pedeapsă a primit

alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 10:32
  • Kimi Antonelli (19 ani) a câștigat Marele Premiu al Canadei și a ajuns la patru victorii consecutive în Formula 1.
  • Italianul a profitat de abandonul coechipierului său de la Mercedes, George Russell (28 de ani).

Russell plecase din pole position și se afla în duel direct cu Antonelli pentru victorie, însă cursa sa s-a încheiat în turul 30, după o defecțiune la unitatea de putere.

Britanicul a fost nevoit să abandoneze după ce monopostul său s-a oprit complet, moment care i-a deschis drumul lui Antonelli spre un nou succes.

Antonelli, victorie istorică în Canada după abandonul lui Russell: „Nu așa mi-aș fi dorit să câștig”

Victoria din Canada îl face pe Antonelli primul pilot din Formula 1 care își obține primele patru victorii în mod consecutiv și primul italian de la Alberto Ascari, în 1952, care câștigă patru curse la rând, conform reuters.com.

Podiumul de la Montreal a fost completat de Lewis Hamilton și Max Verstappen.

Hamilton a încheiat pe locul 2, cel mai bun rezultat al său pentru Ferrari într-un Grand Prix clasic, în timp ce Verstappen a terminat pe 3 și a obținut primul podium al sezonului pentru Red Bull.

Sincer, nu chiar așa mi-aș fi dorit să câștig, pentru că a fost o luptă dificilă cu George. A fost foarte intens. Cred că ar fi fost frumos să vedem cum s-ar fi terminat. Am forțat amândoi și cred că am făcut amândoi multe greșeli. Vom continua să ridicăm nivelul, pentru că George a fost extrem de rapid în acest weekend. i, bineînțeles, Ferrari, Red Bull și McLaren revin cu siguranță, așa că vom continua să forțăm. Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes

Top 10 în clasamentul piloților:

  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puncte
  • George Russell (Mercedes) - 88 puncte
  • Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puncte
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 puncte
  • Lando Norris (McLaren) - 58 puncte
  • Oscar Piastri (McLaren) - 48 puncte
  • Max Verstappen (Red Bull Racing) - 43 puncte
  • Pierre Gasly (Alpine) - 20 puncte
  • Oliver Bearman (Haas) - 18 puncte
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 puncte

George Russell, sancționat cu 5.000 de euro după ieșirea nervoasă din Marele Premiu al Canadei

Pentru Russell, ziua a devenit și mai complicată după abandon. Pilotul Mercedes a primit o amendă de 5.000 de euro.

Totuși, plata acesteia a fost amânată condiționat pentru următoarele 12 luni, după ce a aruncat protecția pentru cap din monopost, gest care a declanșat o investigație FIA.

Britanicul va trebui să achite suma doar dacă va comite o abatere similară în următorul an, conform planetf1.com.

George Russell a avut o ieșire nervoasă după ce a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Canadei. Foto: „X", @F1
George Russell a vorbit despre abandonul neașteptat din Marele Premiu al Canadei, venit după lupta spectaculoasă cu propriul coechipier, Kimi Antonelli.

„Parcă cineva nu vrea să lupt sau să concurez pentru acest campionat. În trei dintre ultimele cinci curse s-a întâmplat ceva care chiar a fost împotriva noastră. Sunt puțin fără cuvinte acum.

Mi-a plăcut lupta. Am fost mulțumit de felul în care am gestionat-o, de modul în care am pilotat și sunt mulțumit de weekend din punctul de vedere al performanței mele personale.

Chiar mi-a plăcut duelul și aș fi vrut să continue încă 30 de tururi. Mi-ar fi plăcut să văd cum s-ar fi terminat, dar asta este situația”, a declarat George Russell, conform formula1.com.

Mercedes continuă să domine începutul de sezon și conduce în clasamentul constructorilor cu un avans de 72 de puncte față de Ferrari.

Clasamentul constructorilor după Marele Premiu al Canadei:

EchipăPuncte
1. Mercedes219
2. Ferrari147
3. McLaren106
4. Red Bull Racing57
5. Alpine35
6. Racing Bulls21
7. Haas F1 Team19
8. Williams7
9. Audi2
10. Cadillac0
11. Aston Martin0

Următoarea cursă din Formula 1 este Marele Premiu al Principatului Monaco, programat în weekendul 5-7 iunie 2026.

