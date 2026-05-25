Kimi Antonelli (19 ani) a câștigat Marele Premiu al Canadei și a ajuns la patru victorii consecutive în Formula 1.

Italianul a profitat de abandonul coechipierului său de la Mercedes, George Russell (28 de ani).

Russell plecase din pole position și se afla în duel direct cu Antonelli pentru victorie, însă cursa sa s-a încheiat în turul 30, după o defecțiune la unitatea de putere.

Britanicul a fost nevoit să abandoneze după ce monopostul său s-a oprit complet, moment care i-a deschis drumul lui Antonelli spre un nou succes.

Antonelli, victorie istorică în Canada după abandonul lui Russell: „Nu așa mi-aș fi dorit să câștig”

Victoria din Canada îl face pe Antonelli primul pilot din Formula 1 care își obține primele patru victorii în mod consecutiv și primul italian de la Alberto Ascari, în 1952, care câștigă patru curse la rând, conform reuters.com.

Podiumul de la Montreal a fost completat de Lewis Hamilton și Max Verstappen.

Hamilton a încheiat pe locul 2, cel mai bun rezultat al său pentru Ferrari într-un Grand Prix clasic, în timp ce Verstappen a terminat pe 3 și a obținut primul podium al sezonului pentru Red Bull.

Sincer, nu chiar așa mi-aș fi dorit să câștig, pentru că a fost o luptă dificilă cu George. A fost foarte intens. Cred că ar fi fost frumos să vedem cum s-ar fi terminat. Am forțat amândoi și cred că am făcut amândoi multe greșeli. Vom continua să ridicăm nivelul, pentru că George a fost extrem de rapid în acest weekend. i, bineînțeles, Ferrari, Red Bull și McLaren revin cu siguranță, așa că vom continua să forțăm. Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes

Top 10 în clasamentul piloților:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puncte

George Russell (Mercedes) - 88 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 puncte

Lando Norris (McLaren) - 58 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 48 puncte

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 43 puncte

Pierre Gasly (Alpine) - 20 puncte

Oliver Bearman (Haas) - 18 puncte

Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 puncte

George Russell, sancționat cu 5.000 de euro după ieșirea nervoasă din Marele Premiu al Canadei

Pentru Russell, ziua a devenit și mai complicată după abandon. Pilotul Mercedes a primit o amendă de 5.000 de euro.

Totuși, plata acesteia a fost amânată condiționat pentru următoarele 12 luni, după ce a aruncat protecția pentru cap din monopost, gest care a declanșat o investigație FIA.

Britanicul va trebui să achite suma doar dacă va comite o abatere similară în următorul an, conform planetf1.com.

George Russell a vorbit despre abandonul neașteptat din Marele Premiu al Canadei, venit după lupta spectaculoasă cu propriul coechipier, Kimi Antonelli.

„Parcă cineva nu vrea să lupt sau să concurez pentru acest campionat. În trei dintre ultimele cinci curse s-a întâmplat ceva care chiar a fost împotriva noastră. Sunt puțin fără cuvinte acum.

Mi-a plăcut lupta. Am fost mulțumit de felul în care am gestionat-o, de modul în care am pilotat și sunt mulțumit de weekend din punctul de vedere al performanței mele personale.

Chiar mi-a plăcut duelul și aș fi vrut să continue încă 30 de tururi. Mi-ar fi plăcut să văd cum s-ar fi terminat, dar asta este situația”, a declarat George Russell, conform formula1.com.

Mercedes continuă să domine începutul de sezon și conduce în clasamentul constructorilor cu un avans de 72 de puncte față de Ferrari.

Clasamentul constructorilor după Marele Premiu al Canadei:

Echipă Puncte 1. Mercedes 219 2. Ferrari 147 3. McLaren 106 4. Red Bull Racing 57 5. Alpine 35 6. Racing Bulls 21 7. Haas F1 Team 19 8. Williams 7 9. Audi 2 10. Cadillac 0 11. Aston Martin 0

Următoarea cursă din Formula 1 este Marele Premiu al Principatului Monaco, programat în weekendul 5-7 iunie 2026.

