Victorie după o dimineață de coșmar Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei”

Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei"
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 17:00
  • Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA) a debutat cu victorie la Roland Garros, într-o zi dificilă pentru jucătoarea ucraineană.
  • Kostyuk a trecut în primul tur de Oksana Selekhmeteva (23 de ani, #88 WTA), scor 6-2, 6-3, apoi a vorbit cu lacrimi în ochi despre un atac cu rachetă produs în apropierea casei părinților ei din Ucraina.

Marta Kostyuk, campioană în acest an la Madrid, a intrat pe terenul Simonne-Mathieu la doar câteva ore după ce a primit vestea atacului.

Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei”

„Sunt incredibil de mândră de mine astăzi. Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri din cariera mea. În această dimineață, la 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire.

A fost o dimineață foarte dificilă. Nu știam cum îmi va ieși acest meci. Nu știam cum voi gestiona situația. Am plâns o bună parte din această dimineața. Nu vreau să vorbesc despre mine astăzi.

Sunt foarte fericită că sunt în turul al doilea, dar toate gândurile mele și toată inima mea merg astăzi către poporul Ucrainei. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit”, a mai spus Kostyuk.

Kievul și zonele din jur au fost vizate de ruși de un atac masiv cu drone și rachete, descris de Reuters drept „unul dintre cele mai puternice bombardamente asupra capitalei Ucrainei de la începutul invaziei ruse”.

Adversara sa, Oksana Selekhmeteva, este născută în Rusia, dar concurează din această săptămână sub steagul Spaniei.

Kostyuk, una dintre sportivele care au vorbit constant despre războiul din Ucraina, nu a salutat-o la fileu după meci, așa cum a procedat în trecut și în fața altor jucătoare din Rusia sau Belarus, conform as.com.

În turul al doilea, Marta Kostyuk, care a ajuns la 12 victorii consecutive pe zgură, o va întâlni pe Katie Volynets (24 de ani, #108 WTA).

„Cel mai mare exemplu al meu sunt ucrainenii. M-am trezit în această dimineață și i-am văzut pe toți acești oameni care s-au trezit și au continuat să își trăiască viețile, au continuat să îi ajute pe cei care au nevoie.

Știam că vor fi multe steaguri ucrainene aici astăzi și că mulți ucraineni vor veni să mă susțină. Au venit și prietenii mei din Ucraina. Sunt foarte fericită să îi am aici. Nu am mult mai multe de spus”, a mai transmis jucătoarea.

