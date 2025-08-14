Mats Hummels s-a retras din fotbal în amicalul lui Dortmund cu Juventus

Într-o postare emoționantă, fosta lui soție, Cathy, a afirmat că ea și băiatul lor nu au fost invitați și nu au știut despre eveniment dinainte

Meciul de retragere al legendarului fundaș Mats Hummels de la Borussia Dortmund, un eveniment emoționant desfășurat la Signal Iduna Park, în fața a 80.000 de spectatori, a fost umbrit de o controversă neașteptată.

Fiul lui Mats, Ludwig, în vârstă de 7 ani, a lipsit din tribune, iar motivul a fost dezvăluit de fosta sa soție , Cathy Hummels, pe rețelele de socializare.

Într-o postare care a stârnit rapid reacții, Cathy Hummels a afirmat că ea și fiul lor nu au fost invitați și nu au știut despre eveniment.

Mats și Cathy pe vremea când formau un cuplu / FOTO Imago

Noua iubită a lui Mats Hummels a fost la meci

Ea a postat pe Instagram o fotografie emoționantă cu Ludwig, citind un ziar în care apărea tatăl său la meciul de retragere, adăugând ironic că astfel a aflat „cum a fost”.

În contrast, la meci a fost prezentă noua iubită a fotbalistului, modelul Nicola Cavanis.

Mats și noua iubită, Nicola Cavanis, într-o imagine mai veche / FOTO Imago

Reacția publică a fost una împărțită. În timp ce mulți fani l-au apărat pe Hummels, considerând că detaliile vieții private nu ar trebui să fie făcute publice, alții au criticat decizia fundașului de a nu-și invita fiul la un moment atât de important din cariera sa.

508 meciuri a jucat Mats Hummels pentru Borussia Dortmund, marcând 38 de goluri și oferind 23 de pase decisive. E pe locul 2 în istoria clubului, după Michael Zorc (572)

Fosta soție a lui Hummels: „Mats și-a cerut scuze”

Într-un follow-up, tot pe InstaStory, Cathy a relatat că „Mats și-a cerut scuze față de fiul nostru și acest gest a liniștit lucrurile. Situația a fost neplăcută, dar acum este clarificată”.

Cathy Hummels, născută Cathy Fischer, e fosta soție a lui Mats Hummels. Cei doi au fost căsătoriți din 2015 până în 2022.

Contul ei de Instagram e unul de succes, având aproximativ 700.000 de persoane care îi urmăresc activitatea.

De ce au divorțat Mats și Cathy

Cathy a dezvăluit că a suferit de depresie pe parcursul mariajului, ceea ce a afectat profund conexiunea emoțională dintre ei

Un conflict major a apărut după ce Mats s-a întors la Borussia Dortmund, în 2019: Cathy nu a dorit să se mute împreună cu el, preferând să rămână în München.

Ea a mărturisit că, în Dortmund, a trecut prin episoade severe de depresie. A simțit că avea de ales între a-l pierde pe el sau a se pierde pe sine, alegând să-și protejeze echilibrul interior

Într-un interviu, Cathy a afirmat că ei nu erau compatibili ca suflete pereche, „au existat diferențe fundamentale în ce privește fericirea și cariera”. În final, el a fost cel care a decis să pună capăt relației

Cathy și fiul la un meci al lui Mats pe vremea când păreau un cuplu solid / FOTO Imago

2 titluri de campion în Bundesliga, 2 Cupe ale Germaniei, finalist în UEFA Champions League de două ori cu Dortmund sunt cele mai importante realizări ale lui Hummels

