„Îți ucidem familia” Berrettini spune că a primit amenințări cu moartea de la pariori » Controversă după  anunțarea noului sponsor al US Open

Matteo Berrettini (30 de ani, #43 ATP) a vorbit despre amenințările primite de la persoane care pariază pe meciurile de tenis.

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În urmă cu două zile, italianul l-a învins pe Stan Wawrinka (41 de ani, #127 ATP) în primul tur la US Open cu scorul de 7-6, 7-6, 6-0.

Matteo Berrettini: „Cred că trebuie să-i protejăm pe jucători”

În cadrul conferinței de după meciul cu Wawrinka, Matteo Berrettini a adus în discuție pariurile sportive, după ce a aflat că Kalshi, o platformă de pariuri, va deveni sponsor oficial al US Open.

„Sincer, nici măcar nu știam că există un astfel de sponsor. Este o întrebare dificilă, un subiect complicat.

Jucătorii, inclusiv eu, au spus în trecut că primim mesaje, iar eu însumi am trecut prin momente în care chiar nu m-am simțit în largul meu pe teren, când oameni întrerupeau meciul și făceau lucruri care, în opinia mea, nu aveau nimic de-a face cu tenisul.

Cu siguranță trebuie făcut ceva. Dacă lucrurile sunt gestionate corect, într-un mod controlat, atunci poate fi chiar distractiv. Când vorbesc despre pariuri mă refer la situația în care acestea nu duc la dependență de jocuri de noroc.

Eu personal nu am pariat niciodată în viața mea și nu cred că voi începe acum. Nu-mi plac cazinourile, nu-mi plac astfel de lucruri.

Cred că trebuie să-i protejăm pe jucători și să facem tot posibilul pentru a crea un mediu sigur pentru toată lumea. Da, am câștigat un meci și au fost persoane care au scris lucruri de genul: «Dacă nu pierzi îți ucidem familia» sau «vom face asta sau cealaltă». Am fost amenințați.

Dar avem 30 de ani, suntem adulți. Când mă gândesc însă la fete și la jucătorii mai tineri, primirea unor astfel de mesaje poate fi înfricoșătoare. Suntem tenismeni, așa că este important să fim protejați”, a declarat Matteo Berrettini, citat de puntodebreak.com.

Kalshi este o platformă de pariuri din SUA, care a fost înființată în anul 2021, prin intermediul căreia utilizatorii tranzacționează unii împotriva altora, nu împotriva agenției.

În turul următor de la US Open, Matteo Berrettini va juca cu argentinianul Mariano Navone, partidă care este programată în această seară.

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