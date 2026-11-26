Matthias Verreth (28 de ani), mijlocașul lui Dinamo, va fi apt pentru meciurile cu U Craiova, din Superliga și Cupa României.

În plus, Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, le-ar pregăti o surpriză oltenilor.

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Dinamo a ocupat prima poziție în Superliga mai multe etape din turul sezonului regulat, însă a coborât până pe locul 3 după două înfrângeri consecutive, 1-2 cu FC Argeș și 0-1 cu Petrolul.

Pentru roș-albi urmează două confruntări dificile cu campioana U Craiova, însă Nuno Campos a primit și o veste bună înaintea primului duel cu oltenii.

Matthias Verreth, apt pentru meciurile cu U Craiova

Mijlocașul belgian transferat în această vară de Dinamo a absentat la partida cu Petrolul din cauza unei probleme medicale pe care între timp le-a depășit, potrivit gsp.ro.

Astfel, va fi o soluție pentru linia mediană, alături de Andrei Mărginean și Alberto Soro. Ca variantă la mijloc, din lotul lui Dinamo face parte și Cristi Mihai, care a fost folosit extrem de puțin de Nuno Campos.

De altfel, conducerea „câinilor” va încerca să-l împrumute în iarnă pe fotbalistul transferat de la UTA Arad pentru a prinde mai multe minute.

11 meciuri a jucat Matthias Verreth pentru Dinamo

Surpriza pregătită de Nuno Campos pentru meciurile cu U Craiova

Potrivit sursei citate, Nuno Campos ia în calcul să-l mute pe Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, în centrul liniei de mijloc, după ce evoluțiile sale din flancul stâng nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Ultima realizare importantă a fotbalistului de 23 de ani în tricoul lui Dinamo datează din 25 octombrie, când reușea să înscrie în remiza cu CFR Cluj, scor 2-2.

Universitatea Craiova - Dinamo, în etapa #17 din Superliga, se joacă luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00.

Cele două echipe se vor întâlni și trei zile mai târziu în Cupa României, tot în Bănie și tot de la ora 20:00

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