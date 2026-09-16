„Rapid era viața lui” Maurice Munteanu, confesiune despre tatăl său: „Vicepreședinte la club, mă târa la toate meciurile”.  Moment special la Asia Express
Maurice Munteanu (foto: Facebook)
Diverse

„Rapid era viața lui” Maurice Munteanu, confesiune despre tatăl său: „Vicepreședinte la club, mă târa la toate meciurile”. Moment special la Asia Express

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 10:33
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 10:39
  • Maurice Munteanu, jurnalist, stilist și una dintre prezențele cunoscute din lumea modei și a televiziunii din România, a vorbit cu emoție despre tatăl său și despre relația acestuia cu Rapid.
  • Deși Maurice nu a devenit niciodată pasionat de fotbal, copilăria lui a fost marcată de dragostea tatălui său pentru echipa giuleșteană, al cărei vicepreședinte spune că a fost.
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Maurice Munteanu își amintește cu emoție de tatăl său și de legătura strânsă pe care acesta a avut-o cu clubul Rapid.

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Maurice Munteanu, confesiune despre tatăl său: „Rapid era viața lui, mă târa la toate meciurile”

Deși fotbalul nu a fost niciodată pasiunea lui, copilăria lui Maurice a fost strâns legată de echipa giuleșteană, pentru că tatăl său era vicepreședinte al clubului și un suporter înfocat.

„Tata a fost vicepreședinte la Rapid, ca hobby. M-a târât la toate meciurile, la toate tribunele oficiale... Era un coșmar”, și-a amintit Maurice Munteanu, la Neața cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

Pentru tatăl său, însă, Rapidul era mult mai mult decât un hobby. „Era viața lui, a trăit pentru Rapid, era înnebunit după Rapid. Înțeleg asta”, spune Maurice.

Ironia este că, în ciuda tuturor eforturilor tatălui său de a-l apropia de fotbal, Maurice nu a devenit niciodată un pasionat al sportului. A povestit recent, într-un mesaj dedicat tatălui său pe contul de Facebook, că acesta a încercat „în toate felurile posibile” să-l apropie de fotbal, însă „fără succes”.

„Tata, sper că ai fi fost mândru de mine”

Ani mai târziu, Maurice a ajuns totuși să jongleze cu o minge, într-o probă de la Asia Express, filmată în Uzbekistan.

Momentul l-a făcut să se gândească la tatăl său și la ce ar fi spus acesta dacă l-ar fi văzut.

„Mă întreb ce-ar fi spus astăzi dacă m-ar fi văzut jonglând cu o minge la Asia Express, în Uzbekistan, după ce, de-a lungul întregii mele copilării, a încercat în toate felurile posibile să mă apropie de fotbal. Fără succes”, a scris Maurice Munteanu.

Dincolo de amintirile legate de Rapid, Maurice vorbește despre tatăl său ca despre un reper important în propria sa formare.

Îl descrie drept un om puternic, curajos și integru și spune că, deși cei doi păreau foarte diferiți și aveau preocupări diferite, a moștenit de la el „o anumită tărie – în primul rând, una interioară”.

Maurice Munteanu este jurnalist și stilist, cunoscut publicului și prin aparițiile sale în televiziune. Acum, el participă la Asia Express, emisiunea difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY.

Din declarațiile anterioare ale lui Maurice, pentru Kanal D, tatăl său a fost inginer și un om foarte pasionat de sport:

„Tata era pasionat de sport, a condus Direcția Generală a Vămilor și Vama Otopeni. A fost și vicepreședinte la Rapid, al clubului pe vremea când domnul Copos se implicase și el în treaba asta”.

Maurice a mai dezvăluit că tatăl său a fost, la un moment dat, vicepreședinte al Rapidului, în perioada în care George Copos se implicase în club.

Maurice a povestit recent că tatăl său făcuse box de performanță în tinerețe și că avea o gândire foarte tehnică și strategică. Îl descrie ca pe un om cu „o forță incredibilă”, curajos și, mai ales, integru, conform a1.ro.

Tatăl lui Maurice a murit când acesta avea 18 ani, potrivit informațiilor publicate de presa mondenă.

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