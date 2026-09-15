„Ne amendează CNA” Justin Ștefan îi răspunde lui Ciprian Ciucu: „Și noi ne-am dori ca Arena Națională să fie în condiții mai bune”

Justin Ștefan (45 de ani), secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a reacționat la declarațiile lui Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, care, în urmă cu câteva zile, s-a arătat iritat de discuțiile privind Arena Națională.

Cel mai mare stadion din România a fost indisponibil pentru fotbal timp de aproape 5 luni.

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În urmă cu trei săptămâni, Gino Iorgulescu, președintele LPF, anunța public că Liga Profesionistă de Fotbal a trimis primarului general al Capitalei lista cu evenimentele de anul viitor, astfel încât cel mai mare stadion din România să fie disponibil pentru fotbal.

Când a fost întrebat dacă va ține cont de acest aspect, Ciprian Ciucu a afirmat, printre altele: „E bine că LPF îmi dă teme” sau „Se joacă cu un număr mic de spectatori, mi-aș dori să fie mai mulți la aceste meciuri”.

Justin Ștefan, replică pentru Ciprian Ciucu: „Și noi ne-am dori ca Arena Națională să fie în condiții mai bune”

Justin Ștefan a văzut declarațiile primarul general al Capitalei și a oferit perspectiva LPF asupra situației.

„La nivel de principii pe care le putem extrage din această declarație, cred că suntem cu toții de acord. Unu la mână, ne dorim cu toții să avem mai mulți spectatori pe stadioanele din Superliga și, doi la mână, din ce am înțeles și l-am cunoscut, mi se pare un om de onoare (n.r. - primarul Ciucu).

Am văzut că a afirmat, fără nicio putere de a mai contrazice acest principiu, că fotbalul are prioritate.

Am văzut că se referă la o listă venită din partea LPF. Eu, personal, să-mi fie cu iertare, nu știu de nicio listă. Nu știu la ce reproșuri se referă, nimeni de la noi nu i-a făcut vreunul.

Referitor la remarca cu spectatorii, să nu intrăm într-o polemică. Și noi ne-am dori ca Arena Națională să fie în condiții mai bune, pentru că, în momentul în care o închiriem, vrem să ne fie pusă la dispoziție în cele mai bune condiții.

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Cât despre cheltuielile care sunt făcute de Primărie, să ne fie cu iertare, nu noi am proiectat stadionul, nu noi l-am gândit fără alte spații care să producă bani.

Deci, ca atare, trebuie să se confrunte cu această situație și trebuie să-și asume an de an pierderea, pentru că sportul e o chestiune de interes național și o chestiune care face bine locuitorilor din București”, a declarat Justin Ștefan la Prima Sport.

Justin Ștefan: „Dacă aș relata 100% ne amendează CNA”

Secretarului general al LPF i-a fost prezentată și o fotografie a cubul de la Arena Națională, care nu funcționează nici acum la parametri normali, în ciuda anunțului făcut de Primăria București.

„Dacă aș relata 100% ce mi-a fost dat să văd astăzi din pozele de la Arena Națională, ne amendează CNA” , a mai spus Justin Ștefan.

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