Prestație de vis Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 în finala de bob-2 persoane! +20 foto
Jocurile Olimpice

Prestație de vis Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 în finala de bob-2 persoane!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 22:50
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 23:40

22:50 E gata! Tertea și Iordache obțin locul 5!

Echipa României a reușit un nou timp excelent, 55.53, având un total de 3:42.37, suficient pentru a încheia finala la bob-2 persoane pe locul 5!

Germania a confiscat toate cele trei medalii, în timp ce echipa Statelor Unite a ocupat locul 4, la 0,41s distanță de echipa României.

Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (8).jpg
Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (8).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (1).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (2).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (3).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (5).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (6).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul final

  1. Lochner / Fleischhauer (Germania) - 3:39.70
  2. Friedrich / Schuller (Germania) - +1.34
  3. Ammour / Schaller (Germania) - +1.82
  4. Del Duca / Williamson (SUA) - +2.26
  5. TENTEA / IORDACHE (ROMÂNIA) - +2.67
  6. Vogt / Ndiaye (Elveția) - +2.90
  7. Bamgartner / Mircea (Italia) - + 2.97
  8. Kalenda / Miknis (Letonia) - +2.98
  9. Trichl / Bertschler (Austria) - +3.31
  10. Heinrich / Hauterville (Franța) - +3.62

20:50 Tentea și Iordache, al șaselea timp în manșa #3

România se apropie de un rezultat mare la Milano-Cortina. Tentea și Iordache au încheiat manșa a treia cu al șaselea timp, 55.46, cel mai bun realizat de ei până acum.

A fost suficient pentru a-i menține la general pe locul 5, la doar 0,22s de americanii De Luca și Williamson.

Primele trei locuri sunt ocupate de germani, România fiind la 0,67s distanță de podium.

Manșa decisivă va începe la ora 22:05, în direct pe TVR Sport.

Boberii Mihai Tentea și George Iordache, pe locul 5 după primele două manșe la dublu masculin

Primele două manșe s-au desfășurat luni, la Cortina Sliding Centre, ia cei doi sportivi români au reușit o performanță remarcabilă.

După prima manșă, Mihai Tentea și George Iordache au încheiat pe poziția 10, cu timpul de 55,73 de secunde, la 1,05 secunde distanță de liderii Johannes Lochner și Georg Fleischhauer.

În manșa secundă, lucrurile s-au schimbat în bine pentru sportivii români. Tentea și Iordache au încheiat cu timpul de 55,65 de secunde, cu 8 sutimi mai repede decât în prima manșă.

Au obținut al treilea cel mai bun timp din manșa secundă și s-au clasat pe poziția 5, la general, cu timpul total de 1 minut și 51 de secunde.

Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Galerie foto (10 imagini)

Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
+10 Foto
labels.photo-gallery

Podiumul este alcătuit doar din sportivi germani. Pe primul loc se află perechea Johannes Lochner/Georg Fleischhauer (1:49.90), pe locul 2 sunt Francesco Friedrich și Alexander Schuller (1:50.70), iar pe poziția a treia sunt Adam Ammour și Alexander Schaller (1:51.14), conform agerpres.ro.

Pe poziția a patra, în fața lui Tentea și Iordache, se află americanii Frankie Del Duca și Joshua Williamson (1:51.24).

Ultimele două manșe ale probei de bob, dublu masculin, vor avea loc astăzi, de la ora 20:00, respectiv 22:05 (ora României), în direct pe TVR, Eurosport și HBO Max.

Mihai Tentea se află la a treia participare olimpică, după Pyeongchang 2018 (locul 18 la dublu masculin, cu Nicolae Daroczi), și Beijing 2022 (locul 16, tot cu Daroczi, și locul 13 la bob-4).

Pentru George Iordache, participarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a reprezentat debutul său olimpic.

Mesajul COSR pentru Mihai Tentea și George Iordache

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis și un mesaj după performanțele celor doi sportivi români.

„Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 - Bob de două persoane: Mihai Tentea și George Iordache, un vis care prinde viteză.

Evoluție remarcabilă pentru echipajul României la bob două persoane.

Mihai Tentea, pilotul care și-a construit reputația prin finețea traiectoriilor și curajul controlat, alături de împingătorul George Iordache, au încheiat primele două manșe pe un excelent loc 5, demonstrând că România poate visa din nou în această disciplină spectaculoasă.

Prima coborâre a adus un start de 4.95 (17), un finish de 55.73 (10) și un ecart de +1.05, dar mai ales un reper impresionant: cea mai mare viteză atinsă – 133.80 km/h.

În manșa secundă, echipajul a progresat vizibil: start 4.93 (=15), finish 55.65 (3), cu un ecart redus la +0.43 și o nouă viteză de top – 133.67 km/h.

Dincolo de cifre, performanța vorbește despre maturitatea sportivă a lui Mihai Tentea. Pilotajul său este caracterizat de echilibru, citirea perfectă a virajelor și capacitatea de a transforma fiecare linie într-un avantaj de timp.

La peste 133 km/h, diferența dintre curaj și precizie este infimă – iar Mihai a demonstrat că le stăpânește pe amândouă.

Forța și explozia lui George Iordache la start completează acest tablou al progresului. Starturile mai bune din a doua manșă au confirmat sincronizarea și încrederea din echipaj, elemente esențiale într-o probă unde fiecare sutime contează.

Performanța României se datorează și «încăpățânării» antrenorului Iulian Păcioianu de a crede în echipa lui. Alături de Dorin Grigore au găsit soluțiile miraculoase pentru patinele bobului care astăzi, când pârtia a început să fie mai «moale» , au fost una din cheile progresului.

Calmul lui Mihai Tentea și interiorizarea sentimentelor de azi sunt necesare mâine sportivilor în ultimele două coborâri. Băieții sunt cu picioarele pe pământ și așa vor să rămână, izolați în lumea lor și în ceea ce trebuie să facă pentru a termina concursul cu capul sus.

Băieții au nevoie de odihnă azi, iar antrenorii Iulian Păcioianu și Dorin Grigore au de șlefuit patine. În cabina României din Satul Olimpic de la Cortina, printre benzile de șmirghel și frecare fără încetare, se nasc iluziile și o întrebare se aude nerostită, oare se poate?

Locul 5 după două manșe nu este doar o clasare provizorie, ci un mesaj: România are resurse umane, are talent și are puterea de a crede într-un vis.

Un vis care prinde viteză pe gheață și care a fost construit cu mulți ani înainte, prin muncă, răbdare și încredere. Pentru că înainte de fiecare start, există un vis!

Competiția continuă, iar echipajul României rămâne conectat, calm și determinat. Pentru că marile performanțe se nasc din echilibru – și din credința că imposibilul poate deveni realitate.

Calm și multă putere mâine (n.r. - marți), Mihai și George!”, a scris COSR pe Facebook.

  • Singura medalie obținută de România la Jocurile Olimpice de Iarnă a fost obținută chiar la proba de bob, dublu masculin, Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble. Cei doi au cucerit atunci medalia de bronz.

Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina!

Cel mai bun rezultat înregistrat de delegația României, până acum, la Jocurile Olimpice 2026 a fost obținut de Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.

Cele două au obținut locul 9 în proba de sanie dublu feminin, cel mai bun rezultat de la această ediție.

Româncele au oprit ceasul în cele două manșe la 54.339, respectiv 54.405. Au obținut un timp total de 1:48.744, fiind la aproape două secunde și jumătate distanță de echipa Italiei care a obținut aurul.

