Reacție din partea LPF Justin Ștefan, despre solicitările făcute de FC Argeș: „Ar fi o chestiune sănătoasă. Mă îndoiesc că pot fi despăgubiri”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat după solicitarea oficială înaintată de FC Argeș.

Clubul piteștean a cerut publicarea dialogurilor VAR de la două faze controversate.

Demersul vine la patru zile după înfrângerea cu Petrolul Ploiești (1-2), dar vizează și o fază din meciul pierdut cu UTA Arad (0-1). Oficialii argeșeni consideră că respectivele momente le-au afectat rezultatele.

Justin Ștefan, despre solicitările făcute de FC Argeș: „Ar fi o chestiune sănătoasă. Mă îndoiesc că pot fi despăgubiri”

„Aș vrea să aflu poziția CCA în această solicitare. Cu siguranță că ei trebuie să-și fundamenteze poziția pe ceea ce au în regulamente.

Aici trebuie nuanțate lucrurile, să vedem dacă au posibilitatea de a publica acele înregistrări. Cu siguranță, dacă o au, cred că ar fi o chestiune sănătoasă pentru toată lumea ”, a spus oficialul LPF, conform gsp.ro.

Există precedente pentru o astfel de decizie:

În septembrie 2023, după meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0, Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut public dialogul dintre arbitrul Istvan Kovács și arbitrul VAR Horia Mladinovici, la o fază de penalty.

În august 2022, Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat discuția dintre Istvan Kovacs și Cătălin Popa, după un penalty acordat pentru Universitatea Craiova într-un meci cu FCU Craiova.

Dacă au mai făcut-o, înseamnă că există o practică și că nu există niciun impediment de această dată Justin Ștefan

Întrebat despre posibilitatea ca FC Argeș să solicite despăgubiri în cazul ratării play-off-ului, oficialul Ligii s-a arătat sceptic:

„La prima vedere, mă îndoiesc. Au existat erori de arbitraj și la Campionate Mondiale, la Campionate Europene, cu consecințe grave.

Mă îndoiesc că există o astfel de posibilitate, să obțină despăgubiri în măsura în care ar rata calificarea în play-off”, a mai declarat Justin Ștefan.

FOTO: Momentul în care Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca FC Argeș

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport