Liga Campionilor

Chivu, răspuns pentru Spalletti Antrenorul lui Inter a evitat să intre în polemici: „Nu-mi pasă ce spun oamenii când există frustrare"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 20:47
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 20:47
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a venit cu un răspuns la adresa lui Luciano Spalletti (66 de ani), în urma scandalului de după meciul cu Juventus, scor 3-2.

Un adevărat conflict a început după ce Inter a câștigat Derby d'Italia, scor 3-2 în fața lui Juventus.

Totul a plecat de la decizia bizară a arbitrului Federico La Penna, care a decis să-l elimine pe Pierre Kalulu, fundașul „Bătrânei Doamne”, la scorul de 1-1, pentru al doilea cartonaș galben, în urma unui fault inexistent asupra lui Bastoni.

Cristi Chivu, răspuns pentru Spalletti: „Nu-mi pasă ce spun oamenii când există un pic de frustrare”

După ce Luciano Spalletti, antrenorul lui Juventus, a lansat, luni, un atac la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter a venit cu un răspuns la adresa omologului său.

„Nu răspund altora, spun ceea ce gândesc. Sunt aici pentru a vorbi despre ceea ce văd și ceea ce gândesc, despre experiența acestei echipe.

Nu-mi pasă ce spun oamenii când există un pic de frustrare care nu poate fi gestionată. Critica face parte din joc.

Cine este în vârf este urât și criticat. Fotbalul este așa de 100 de ani. Există incidente pro și contra, trebuie să încetăm să ne plângem și să fim moraliști.

În fiecare duminică se întâmplă ceva similar, încă de la golul marcat cu mâna de Maradona. Și noi am suferit o nedreptate la Napoli, dar niciunul dintre noi nu a spus nimic.

Sezonul este încă lung. Obiectivul nostru este să continuăm ceea ce am făcut bine, fără a uita cum am fost prezentați la începutul anului”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Îmi pare rău că un tip bun precum Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți colosale, trebuie să fie tratat prostește de Chivu. Îl cunosc bine pe Cristian. Trebuie să-și fi dat seama de greșeala sa Luciano Spalletti, antrenor Juventus, despre Cristi Chivu

FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
În minutul 42, la scorul de 1-1, echilibrul s-a rupt când „centralul” i-a arătat lui Kalulu al doilea cartonaș galben.

Francezul a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia lui Federico La Penna a stârnit proteste vehemente din tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat. Deși reluările au arătat că torinezi aveau dreptate, Bastoni plonjase fără să fie atins!

Cristi Chivu, înainte de Bodo/Glimt - Inter

Cristi Chivu a prefațat și partida cu Bodo/Glimt de miercuri, de la ora 22:00, din play-off-ul Ligii Campionilor.

„Știm cât de important este meciul, având în vedere campania noastră destul de reușită din Liga Campionilor până acum.

Din păcate, trebuie să trecem de play-off împotriva unei echipe care a creat probleme multor formații. Bodo este o echipă puternică. Clubul progresează, la fel ca fotbalul norvegian în general.

(n.r. - Despre terenul sintetic) Întotdeauna există îngrijorări cu privire la siguranța jucătorilor, iar mie îmi pasă de asta.

Nu cred că se vor întâmpla miracole, dar vom fi pregătiți să luptăm. Ei (n.r. - Bodo/Glimt) vor face tot posibilul să ne pună bețe în roate, dar noi vom fi pregătiți să facem același lucru.

Nu zăpada ne afectează, ci Bodo și tot ceea ce fac ei. Au spirit, calitate, mulți jucători care se descurcă bine aici (n.r. - în Norvegia) și în străinătate. Mișcarea este în plină creștere și va trebui să fim pregătiți pentru orice”, a adăugat Cristi Chivu, conform sursei citate.

Bodo/Glimt a avut un parcurs de senzație în Liga Campionilor. În ultimele trei partide jucate în competiție, norvegienii sunt neînvinși, și au avut parte de adversari dificili:

  • 2-2 cu Borussia Dortmund, pe 10 decembrie 2025
  • 3-1 cu Manchester City, pe 20 ianuarie
  • 2-1 cu Atletico Madrid, pe 28 ianuarie

Liga Campionilor JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu Luciano Spalletti Bodo/Glimt
