„Regele” Hagi, depășit! Mauro Icardi a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray  + Mesaj pentru român: „Maestre!”
Mauro Icardi și Gheorghe Hagi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„Regele” Hagi, depășit! Mauro Icardi a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray + Mesaj pentru român: „Maestre!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 10:48
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 10:48
  • Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray în campionatul Turciei.

Atacantul argentinian i-a transmis un mesaj emoționant lui Gheorghe Hagi, după ce a doborât recordul fostului internațional român.

Mauro Icardi a depășit recordul lui Gheorghe Hagi

Grație golului înscris în partida cu Kasimpașa, scor 3-0, din etapa #17 a campionatului Turciei, Mauro Icardi l-a depășit pe Gheorghe Hagi la numărul de goluri marcate în campionat pentru formația din Istanbul.

Argentinianul a marcat cel de-al treilea gol al meciului, în minutul 88, după o pasă de la Baris Yilmaz.

Cu această reușită, Icardi a ajuns la 60 de goluri marcate în tricoul lui Galatasaray în prima ligă din Turcia. Gheorghe Hagi marcase 59 de goluri.

Mauro Icardi, scrisoare pentru Gheorghe Hagi: „Maestre, vei rămâne etern!”

Imediat după ce i-a depășit recordul, Mauro Icardi a postat pe Instagram un mesaj de apreciere pentru Gheorghe Hagi.

„Dragă maestre Gheorghe Hagi,

Îți scriu din toată inima mea, cu umilința cuiva care știe că acum calcă pe urmele unui gigant. Astăzi, mulți oameni vorbesc despre recorduri, numere sau statistici, dar eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai mare: MOȘTENIREA.

Faptul că am bătut recordul tău nu înseamnă că te-am depășit pentru că tu nu ai lăsat în urmă numai goluri, ci ai lăsat o identitate, ai lăsat caracter și mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în ea, să fie o echipă de temut și de respectat. Ai făcut o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit.

Înaintea noastră, a tuturor, a fost Metin Oktay, cel care ne-a învățat pe toți ce înseamnă Galatasaray, cel care a transformat acest tricou în onoare și pasiune.

Tu ai luat această moștenire și ai dus-o la următorul nivel. Datorită acestui lucru, noi, cei care am venit aici, am înțeles că nu am venit numai pentru a juca fotbal, ci pentru a ne apăra istoria.

Astăzi mi se spune că sunt un idol în Turcia. Sunt copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Sunt adulți care s-au reîndrăgostit de fotbal.

Dar credeți-mă când vă spun ceva foarte sincer: această dragoste nu a început cu mine. A început cu Metin Oktay, a crescut cu tine, iar eu am imensa onoare de a o duce mai departe. Nu eu am creat această pasiune, ci doar am moștenit-o.

Cea mai mare responsabilitate a mea este acum să o onorez și să o transmit către noile generații. O întreagă generație se simte acum mândră să spună că susține Galatasaray, iar asta este datorită unor giganți ca tine, care ne-au învățat că această emblemă nu se apără numai cu talent, ci și cu caracter și suflet.

Să fii idol nu înseamnă să marchezi goluri importante, ci să rămâi în amintirea oamenilor. Din acest punct de vedere, tu, maestre, vei rămâne etern.

Numele meu este scris acum lângă al tău, iar asta reprezintă o onoare imensă pentru mine. Sunt recunoscător să împart o pagină de istorie alături de tine.

Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ceea ce continui să fii. Îți mulțumesc că ai pavat drumul pe care astăzi am privilegiul de a merge.

Cu admirație, respect și recunoștință eternă,

Mauro Icardi”, a scris fotbalistul Argentinian.

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
22:09
