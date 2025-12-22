Criză la Rapid? Gâlcă a făcut un apel public, dar fără folos. Ce mesaj ar fi primit de la Dan Șucu

Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, ar fi anunțat, în cadrul clubului, că echipa sa nu va cumpăra jucători în pauza de iarnă.

Giuleștenii au cheltuit 700.000 de euro pe transferuri în vara acestui an.

Costel Gâlcă a cerut mai multe transferuri, după eșecul suferit în derby-ul cu FCSB, 1-2.

Șucu ar fi respins deja cererea lui Costel Gâlcă pentru transferuri

Antrenorul giuleștenilor a cerut, în repetate rânduri, întăriri la echipă.

Într-o comunicare internă, patronul giuleștenilor ar fi transmis că nu sunt bani pentru transferuri, scrie digisport.ro.

Giuleștenii au cheltuit 700.000 de euro în perioada de mercato din vară, pe transferurile a trei fotbaliști:

Antoine Baroan , 25 de ani, atacant central - 400.000 de euro (exclus din lot)

, 25 de ani, atacant central - (exclus din lot) Kader Keita , 24 de ani, mijlocaș central - 200.000 de euro

, 24 de ani, mijlocaș central - Raul Stanciu, 18 ani, extremă stânga - 100.000 de euro

Întregul lot al celor de la Rapid este cotat la 29,2 milioane de euro, iar cel mai valoros jucător este Alexandru Dobre - 2,8 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Costel Gâlcă: „Ne trebuie jucători de calitate”

Tehnicianul Rapidului crede că Rapid are nevoie de jucători mai valoroși pentru a putea păstra primul loc în clasament.

„Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”.

