Răzvan Marin, decisiv VIDEO. Românul, pasă de gol la AEK Atena + Răzvan Lucescu, victorie în derby

Internaționalul român Răzvan Marin (29 de ani) a reușit o pasă de gol pentru AEK Atena în victoria cu OFI Creta, scor 2-1.

Totodată, antrenorul Răzvan Lucescu (56 de ani) a obținut un rezultat foarte bun în derby-ul PAOK - Panathinaikos, scor 2-0.

Răzvan Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători de la AEK Atena în partida cu OFI Creta.

Răzvan Marin, pasă de gol

În minutul 67 al partidei de pe stadionul „Agia Sophia”, la scorul de 1-1, Răzvan Marin a reușit o pasă decisivă pentru Luka Jovic, care a marcat golul victoriei pentru galben-negri.

Mijlocașul echipei naționale l-a găsit excelent în careu pe Jovic, i-a pasat, iar sârbul l-a executat fără probleme pe portarul advers, stabilind și scorul final.

Marin a avut o evoluție convingătoare, fiind printre cei mai buni jucători de la AEK. Conform sofascore.com, mijlocașul a fost notat cu 7,2, doar 3 jucători fiind mai bine notați decât românul.

Cu această victorie, AEK a trecut pe primul loc și va trece în noul an din fruntea clasamentului.

Răzvan Lucescu, victorie în derby

PAOK Salonic s-a impus în duelul cu rivala Panathinaikos, scor 2-0.

Echipa lui Lucescu a deschis scorul în prima repriză grație golului reușit de Konstantelias, în minutul 39. Ulterior, în repriza secundă, Mythou a majorat diferența și totodată a stabilit și scorul final, în minutul 53.

După acest rezultat, PAOK ocupă locul al treilea în clasament, la două puncte de liderul AEK, în timp ce Panathinaikos se află pe poziția a șasea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport