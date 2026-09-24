Dan Alexa (46 de ani), antrenor la Poli Timișoara, formație ce evoluează în Liga 2, a dezvăluit că nu ar putea lucra cu Gigi Becali (68 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul a recunoscut meritele lui Becali pentru banii investiți în fotbal și pentru sprijinul acordat oamenilor, dar în același timp susține că un tehnician trebuie să-și păstreze autoritatea în fața jucătorilor și să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește deciziile la nivelul echipei.

Dan Alexa: „Jucătorul începe să nu te mai respecte”

„Sincer, nu cred că pot lucra cu Gigi. De ce cred că nu merg lucrurile ca principiu? Eu îl apreciez mult pe Gigi Becali pentru că investește foarte mulți bani, bagă bani, trăiește pentru fotbal, plus că ajută oameni. Niciodată nu-l critic, sub nicio formă.

În momentul în care intri într-un vestiar și nu mai ai credibilitate că iei tu deciziile sută la sută, inevitabil undeva, cumva nu vei avea rezultate. Pentru că jucătorul începe să nu te mai respecte.

E normal din perspectiva domnului Becali, adică «eu îmi bag banii, eu decid, e jucăria mea», cum a și spus-o. Doar că din prisma unui antrenor nu sunt niște lucruri normale atâta timp cât nu-și pierde autoritatea”, a declarat Dan Alexa, citat de gsp.ro.

Cred că este foarte important să ai o relație foarte bună cu managerul și cu patronul, cred că este foarte important să-i explici patronului deciziile, să le vorbești tu cu el. Trebuie să ții cont de părerile lui, pentru că e la fel de important. Dan Alexa, antrenor Poli Timișoara

Dan Alexa: „Am plecat de la echipă când s-a băgat peste mine!”

Alexa a rememorat și un episod din cariera sa de antrenor în care a simțit că nu mai are control asupra echipei.

„La mine a încercat cineva și am plecat imediat după meci. N-are rost să spun cine, pentru că nu mai e fotbal și nu vreau. A încercat, dar chiar după meci am plecat”, a adăugat antrenorul lui Poli Timișoara.

Dan Alexa a fost aproape de FCSB

În august 2025, fostul mijlocaș al lui Dinamo, Rapid și Poli Timișoara dezvăluia că a fost la un pas de a o prelua pe FCSB în anul 2019.

Deși se înțelesese cu Gigi Becali, Alexa a susținut că Mihai Stoica a fost cel care a blocat venirea sa.

„Eu am acceptat să antrenez. Azi eram antrenorul Stelei (n.r. - FCSB), dar, după două zile, MM Stoica l-a întors pe Gigi Becali pentru că nu avea încredere în mine. Și a venit antrenor Teja.

Era în 2019, promovasem cu Dunărea Călărași, eram în Liga 1 deja. Eram între tur și retur. Am și fost la Teia Sponte, am vorbit de vreo 4 ori. MM Stoica n-a avut încredere și asta a fost.

Sincer, după ce am văzut toată pleiada de antrenori care a urmat și toți pe același stereotip, chiar nu-mi pare rău că n-am mers acolo. Era foarte greu să nu pățesc la fel.

Ce fac Charalambous și Pintilii acum e minunat, pe cuvântul meu de onoare. Nu știu cum fac de joacă echipa și e și liniște”, declara Dan Alexa la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

ACS Poli Timișoara, Rapid, ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Astra Giurgiu, CSM Reșița, FC Brașov. FC Botoșani, CS Tunari și Poli Timișoara sunt echipele antrenate de Dan Alexa de-a lungul carierei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport