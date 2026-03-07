George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei +10 foto
George Russell FOTO: IMAGO
Formula 1

George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 07.03.2026, ora 10:10
Actualizat: 07.03.2026, ora 10:11
  • George Russell (28 de ani), pilotul Mercedes, va pleca din pole-position la Marele Premiu al Australiei, prima cursă a noului sezon din Formula 1.
  • Șocul calificărilor a fost reprezentat de accidentul lui Max Verstappen (28 de ani, Red Bull).
  • Marele Premiu al Australiei, primul al anului, are loc duminică, 8 martie, începând cu ora 06:00, în direct pe Antena 1.

Un nou sezon de Formula 1 a început odată cu calificările din Australia, iar spectacolul nu a lipsit.

George Russell va pleca din pole-position în Australia

Mercedes a dominat calificările, piloții echipei obținând primele două locuri pe grila de start a Marelui Premiu de pe continentul australian.

George Russell a fost de departe cel mai rapid, reușind să obțină pole-position-ul cu un timp de 1:18:518.

George Russell, în pole position după calificările pentru Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
George Russell, în pole position după calificările pentru Marele Premiu al Australiei FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

Isack Hadjar, pe locul trei după calificările pentru Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
George Russell, în pole position după calificările pentru Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
Calificări pentru Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
+10 Foto
labels.photo-gallery

Russell a fost urmat de colegul său, Kimi Antonelli, la o diferență de 0,293 secunde, în timp ce campionul mondial Lando Norris a terminat pe poziția a șasea.

Pe locul 3 a terminat Isack Hadjar, noul pilot al celor de la Red Bull. În top 10 au mai terminat Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, dar și debutantul Arvin Lindblad.

FOTO Formula 1
FOTO Formula 1
A fost o zi excelentă. Mașina s-a comportat foarte bine, mai ales pe final, când temperaturile au scăzut. Le mulțumesc celor din garaj pentru cum au făcut această mașină. Sunt nerăbdător să vină cursa de mâine. George Russell

Max Verstappen, accident în calificările din Australia

Prima sesiune de calificări a fost complicată pentru majoritatea piloților, șase dintre aceștia fiind nevoiți să abandoneze.

Lance Stroll și Carlos Sainz au avut probleme cu monoposturile și au fost nevoiți să părăsească circuitul.

Șocul calificărilor l-a produs Max Verstappen, care a suferit un accident cu doar 7 minute rămase din Q1.

În timp ce se pregătea de un tur rapid, mașina acestuia a blocat roțile de pe spate, iar olandezul a ieșit în decor și s-a lovit de parapet, revenirea sa pe circuit fiind imposibilă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

formula 1 max verstappen marele premiu al australiei george russell
