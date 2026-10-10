Candidează Marica la șefia FRF? Răspunsul fostului atacant, după ce a fost propus de Mircea Sandu

Ciprian Marica (41 de ani) a comentat posibilitatea de a candida la șefia FRF.

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Pe 18 martie, Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat ca președinte al FRF.

După rezultatele dezastroase ale României în Liga Națiunilor, Mircea Sandu (73 de ani), fost conducător al FRF din august 1990 până în martie 2014, a avut un discurs dur la adresa actualei conduceri și l-a propus pe Ciprian Marica drept posibil candidat la alegerile pentru președinția Federației, programate în 2030.

Ciprian Marica nu se gândește să candideze la șefia FRF: „Oamenii implicați în fotbal au un loc călduț și nu vor o schimbare”

În prezent, acționar la Farul, fostul atacant i-a mulțumit lui Mircea Sandu pentru aprecieri, însă a dezvăluit că nu ia în calcul o posibilă candidatură.

„Mă bucur că sunt oameni care văd asta în mine. Și nu oricine, un fost conducător care a reușit performanțe notabile în fotbalul românesc. Atunci eram nemulțumiți, voiam mai mult, dar astăzi avem mai puțin. Nu-mi caut serviciu, sunt bine, nu-mi doresc să fiu președintele FRF.

Am vrut să trag un semnal de alarmă că lucrurile nu merg pe drumul cel bun. Poate de aici a văzut dânsul manifestul meu. În rest, marea majoritate a foștilor fotbaliști, nu toți, sunt aserviți actualului sistem, care nu produce însă nimic fotbalului românesc.

Suntem pe cea mai proastă poziție ever și nu avem niciun viitor. Știu că e trist ceea ce spun, dureros, dar este o realitate. Nu mă interesează să schimb ceva. Asta ar însemna să schimb ceva, iar oamenii nu își doresc lucrul acesta.

Sunt un om de echipă și consider că un singur om nu poate schimba lucrurile. Este un sistem propus de Burleanu acum 12 ani, dar care s-a dovedit unul defectuos, fără rezultate.

E nevoie de un alt sistem, dar asta nu înțelege actuala conducere. Un alt sistem ar însemna 8-10 ani de muncă și de schimbare. De obicei ne mulțumim cu lucruri mici, care merg și așa. Nu vrem schimbări mari și nu se va schimba nimic în viitorul apropiat. Lucrurile pot merge din rău în mai rău de acum înainte.

Cred că un prim pas a fost reprezentat de aducerea lui Gică Hagi. Dar nu e suficient. Oamenii implicați în fotbal au un loc călduț și nu vor o schimbare. Problema este că FRF a fost luată pe persoană fizică de vreo 12 ani. Fotbalul românesc este al lor, ei așa cred.

Stând mulți ani la conducerea FRF ajungi să îți pierzi realismul. Ești înconjurat de oameni care îți spun că ești cel mai bun, bravo, perfect. Atunci te rupi de realitate. Nu se dorește o schimbare. Nimeni nu vrea să renunțe. Fotbalul românesc nu a avut nimic de câștigat, au existat doar beneficii personale.

Sunt tânăr, am 41 de ani. Nu e bine să faci declarații a la long. Nu se știe niciodată ce îți rezervă viitorul, dar eu vorbesc acum, în clipa de față că nu mă gândesc”, a declarat Marica, citat de digisport.ro.

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