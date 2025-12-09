„Afișezi zâmbetul ăla stupid” Max Verstappen, enervat de un jurnalist, după ce a pierdut titlul mondial

Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a răbufnit după Marele Premiu de la Abu Dhabi atunci când i s-a adus aminte de greșelile comise în acest sezon.

Chiar dacă olandezul a câștigat ultima cursă a sezonului, Lando Norris (26 de ani) a devenit în premieră campion mondial.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Abu Dhabi, iar Lando Norris a încheiat pe poziția 3. Un loc pe podium i-a fost de ajuns pilotului de la McLaren pentru a-și adjudeca titlul mondial.

Max Verstappen: „Îmi arătați zâmbetul acela stupid”

După cursa de la Abu Dhabi, lui Max Verstappen i s-a amintit de greșelile comise în acest sezon, care, l-au costat titlul mondial. Este vorba despre Marile Premii din Spania și Austria.

Enervat că i se tot amintește că a greșit, Max Verstappen a ripostat:

„Uitați tot ce s-a întâmplat în sezon. Tot ce repetați este ceea ce s-a întâmplat la Barcelona. Știam că o veți face. Și îmi arătați zâmbetul ăla stupid”, a spus pilotul de Red Bull, conform marca.com.

Max Verstappen a găsit și o justificare pentru greșelile comise de-a lungul sezonului: „Fac parte din curse. Le trăiești și înveți. Campionatul nu va fi niciodată o cursă de 24 de ore”.

Pilotul de la Red Bull a încheiat sezonul din Formula 1 pe locul secund, cu 421 de puncte, la doar 2 puncte distanță de campionul Lando Norris.

Clasamentul general al piloților:

Lando Norris (McLaren) - 423 puncte

Max Verstappen (Red Bull) - 421 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 410 puncte

George Russell (Mercedes) - 319 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 242 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 puncte

Ce s-a întâmplat în Marile Premii ale Spaniei și Austriei

În Marele Premiu din Spania, desfășurat în perioada 30 mai - 1 iunie, Max Verstappen a avut o prestație dezamăgitoare, terminând doar pe locul 10.

Campionul mondial de anul trecut, Max Verstappen, a condus timp de 12 tururi. Pilotul celor de la Red Bull a fost penalizat timp de 10 secunde, în finalul cursei, după o a 2-a coliziune cu pilotul Mercedes, George Russell.

Cursa de atunci a fost câștigată de Oscar Piastri, pilot la McLaren.

În Marele Premiu al Austriei, Max Verstappen a abandonat încă din primul tur, alături de Kimi Antonelli, debutantul de atunci de la Mercedes.

La al treilea viraj s-a produs un accident. Kimi Antonelli nu a mai putut frâna și a intrat în Max Verstappen. L-a răsucit pe cvadruplul campion mondial de la Red Bull.

„Sunt afară!”, a anunțat olandezul, înjurând furios: „Ai naibii idioți!”. Nu realizase atunci că a fost lovit de Antonelli, care îi este foarte apropiat.

Acea cursă a fost câștigată de Lando Norris.

FOTO. Lando Norris, campion mondial în Formula 1

