Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Lando Norris FOTO: IMAGO
Formula 1

Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 16:44
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 16:46
  • Lando Norris (26 de ani, McLaren) este noul campion mondial din Formula 1.

După cursa nebună de la Abu Dhabi, Lando cucerește primul său titlu din carieră, chiar dacă a încheiat pe locul al treilea, după Max Verstappen și Oscar Piastri.

Lui Lando i-a fost de ajuns clasarea pe locul al treilea pentru a-și asigura victoria în Formula 1, în ultima etapă.

Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1

Plecat de pe locul 2, Lando a avut parte de o cursă fără emoții. Britanicul avea nevoie să termine pe podium pentru a obține titlul mondial, ceea ce s-a și întâmplat.

Norris a avut parte de o singura situație complicată pe circuitul de la Abu Dhabi, la început de cursă, atunci când colegul său, Oscar Piastri l-a depășit.

În afară de acest moment, Norris nu a avut emoții, Leclerc aflându-se în spatele său pe toată durata cursei, dar fără să îi pună probleme.

Pe primul loc, Verstappen a obținut o victorie de orgoliu, dar asta nu l-a ajutat să câștige un nou titlu mondial.

Pilotul de la Red Bull a condus perfect, dar nu a fost suficient, deoarece Lando a terminat pe locul al treilea și a fost de ajuns pentru a câștiga acest sezon de Formula 1.

Știrea inițială

Luptă în trei pentru titlul mondial din Formula 1

Deși piloții McLaren au avut un sezon fantastic, ultimele etape ale anului au relansat lupta, Max Verstappen sperând încă la un triumf în 2025.

În calificări, campionul mondial Max Verstappen a obținut cel mai bun timp, 1:22.207, și va pleca primul în cursa de duminică.

În spatele său s-au clasat piloții McLarean, Lando Norris și Oscar Piastri, la o distanță de 0,201, respectiv 0,230 secunde.

Cursa de la Abu Dhabi va putea fi urmărită pe Antena 1, dar și pe platforma Antena Play, începând cu ora 15:00.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă:

  • 1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte
  • 2. Max Verstappen (Red Bull) - 396 puncte
  • 3. Oscar Piastri (McLaren) - 392 puncte
  • 4. George Russell (Mercedes) - 309 puncte
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230 puncte

Care sunt scenariile în care fiecare pilot poate deveni campion mondial

Pentru liderul Lando Norris, oricare dintre primele trei poziții la finalul cursei de mâine îi garantează titlul mondial.

Situația se complică doar dacă englezul termină pe 4 sau mai jos, fiind nevoie ca adversarii săi să nu câștige cursa.

Max Verstappen își poate adjudeca titlul dacă va câștiga cursa, cu condiția ca Norris să încheie cel mult pe poziția a patra. Dacă va termina al doilea, e nevoie ca Norris să încheie cel mult pe 8, iar Piastri cel mult pe 3.

Nu în ultimul rând, Oscar Piastri e nevoit să câștige cursa, cumulat cu o clasare a colegului său Lando Norris maximum pe poziția a șasea, fără să mai conteze cum încheie Verstappen cursa, iar în cazul unui loc secund, Norris trebuie să încheie maximum pe 10, iar olandezul cel mult pe locul 4.

Cum a fost relansată lupta în Formula 1

Cu două etape înainte de final, la Marele Premiu din Las Vegas, ambii piloți ai echipei McLaren au fost descalficați, Max Verstappen reușind să câștige și să se apropie de cei doi.

Atât Lando cât și Piastri au fost descalificați după ce responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva probleme, fiind vorba despre un anumit grad de uzură la blocurile de protecție.

O astfel de neregulă permite monopostului să să ruleze mai jos decât este permis, comparativ cu solul, iar pilotul poate să obțină astfel un avantaj.

Cei doi piloți de la McLaren au fost astfel descalificați, iar Max Verstappen s-a apropiat în clasament.

McLaren, eroare gravă de strategie în Qatar

În următoarea etapă, cea din Qatar, tot Max a terminat pe primul loc, după o eroare gravă de strategie comisă de cei de la McLaren.

La începutul cursei, Piastri și Norris ocupau primele două locuri, Verstappen fiind al treilea la linia de start. Dacă Lando s-ar fi impus în Qatar, titlul mondial s-ar fi decis cu o etapă înainte de final.

Momentul decisiv al cursei s-a petrecut în turul 7, atunci când a fost nevoie ca safety-car-ul să intre pe pistă, după o coliziune între Hulkenberg și Gasly.

În acel moment, Max Verstappen a ales să intre la boxe, cei de la McLaren luând decizia ca Piastri și Norris să rămână pe circuit.

În turul 33, Verstappen a intrat pentru a doua oară la boxe, mutare care s-a dovedit a fi câștigătoare, deoarece, după schimbul de pneuri, olandezul a fost mult mai rapid decât cei doi piloți ai McLaren și a redus din diferența față de Lando Norris.

Ulterior, Piastri a fost și el chemat la boxe, însă nu a mai fost timp pentru ca acesta să revină, iar Verstappen a rămas pe prima poziție până la final.

formula 1 max verstappen lando norris oscar piastri
