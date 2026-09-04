A plâns la despărțirea de CFR VIDEO Imagini emoționante cu Meriton Korenica din vestiarul clujenilor, înainte de transferul la FCSB

Meriton Korenica, 29 de ani, a fost prezentat azi de FCSB, unde va purta tricoul cu numărul nouă

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Mijlocașul a avut o despărțire emoționantă de CFR Cluj și un mesaj special pentru fanii echipei.

Meriton Korenica: „CFR va avea întotdeauna un loc special în inima mea”

„Dragi fani ai CFR-ului, astăzi e ultima mea zi aici și vreau să vă mulțumesc pentru tot. M-ați făcut să mă simt ca acasă din prima zi.

Voi fi mereu recunoscător pentru toate amintirile create împreună. CFR va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a spus Korenica într-un mesaj video de pe pagina clubului.

Ieri, Korenica și-a luat la revedere și de la colegi și staff, iar clubul a postat câteva cuvinte deosebite pentru kosovar:

„Despărțirile nu sunt niciodată ușoare. Mai ales atunci când ai trăit alături de coechipieri momente pe care nu le vei uita niciodată. Kore, CFRiștii nu te vor uita niciodată! Unele despărțiri nu sunt un sfârșit, ci un «mulțumesc»” pentru tot ce am trăit împreună”.

Korenica s-a îmbrățișat cu toți și a ieșit din vestiar în lacrimi:

Korenica, unul dintre oamenii importanți de la CFR Cluj

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în 2024, de la Manisa. Kosovarul a cucerit Cupa României alături de formația din Gruia și a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Mijlocașul are 6 selecții pentru naționala statului Kosovo. De când a venit la CFR Cluj, a ratat doar 3 meciuri de Superliga, bifând 18 goluri în 83 de partide.

În actualul sezon, Korenica a evoluat deja în 10 meciuri și a marcat de 3 ori.

Înainte de experiența din România, mijlocașul a mai evoluat pentru Shkëndija, Metalurg Skopje, Liria Prizren, Prishtina, Ballkani și Manisa.

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