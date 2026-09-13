Lionel Messi (39 de ani) a ajuns la 99 de goluri pentru Inter Miami în toate competițiile, însă reușita argentinianului nu a fost suficientă pentru ca echipa sa să obțină victoria cu Nashville.

Partida din MLS s-a încheiat 2-2, după ce Sam Surridge a egalat pentru oaspeți în prelungiri. Messi marcase pentru 2-1 în minutul 62.

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Nashville a intrat în meci cu un avans de nouă puncte față de Inter Miami, cele două echipe aflându-se în fruntea Conferinței de Est.

Messi, la un singur gol de borna 100 pentru Inter Miami

Nashville a deschis scorul rapid, prin Sam Surridge, în minutul 4, însă Inter Miami a revenit, a egalat prin autogolul lui Baker-Whiting ('19) și a trecut în avantaj după pauză.

Messi a înscris în minutul 62 și a ajuns astfel la 99 de goluri pentru formația din Florida în toate competițiile.

Argentinianul a combinat excelent cu De Paul la marginea careului advers și l-a învins pe portarul Brian Schwake cu un șut plasat.

Rivalitatea dintre cele două echipe a crescut în ultimii ani. Argentinianul are un bilanț impresionant și în duelurile cu Nashville: 17 goluri în 14 partide.

Totuși, Surridge a lovit din nou în prelungiri și a stabilit scorul final, 2-2.

Inter Miami a fost aproape să dea lovitura pe final. Gazdele au lovit bara de trei ori, ultima oară în minutul 94, când Rodrigo De Paul a fost la un pas să înscrie.

Inter Miami are o singură victorie în ultimele nouă partide, în ciuda faptului că Messi continuă să aibă cifre foarte bune.

Argentinianul conduce clasamentul golgheterilor din MLS, cu 19 reușite. Echipa a remizat și în etapa precedentă, 1-1 cu Chicago Fire.

VIDEO: Golul lui Lionel Messi din Inter Miami - Nashville 2-2

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