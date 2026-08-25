Surpriză în Premier League  El este „favorit” să fie primul antrenor demis în noua stagiune

Michael Carrick (45 de ani) este cotat cu cele mai mari șanse să fie primul antrenor demis în noul sezon din Premier League.

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Manchester United a terminat în forță stagiunea 2025/2026. „Diavolii roșii” au încheiat pe locul 3 și au obținut calificarea în Liga Campionilor, după o pauză de doi ani.

În schimb, noul sezon a început cum nu se poate mai rău pentru formația de pe „Old Trafford”. United a fost învinsă, scor 0-2 de nou-promovata Hull City, rezultat care i-a îngrijorat pe suporteri, mai ales prin prisma evoluției echipei.

Michael Carrick, „favorit” să fie primul antrenor demis în noul sezon din Premier League

Deși mai are mult timp la dispoziție pentru a redresa corabia, tehnicianul englez este „favorit” să fie primul antrenor demis din această stagiune din Premier League, scrie record.pt.

Fostul mijlocaș este urmat de bosniacul Sergej Jakirovic, tehnicianul celor de la Hull City, și Frank Lampard, antrenor la Coventry City.

Dezamăgirea lui Michael Carrick și a jucătorilor de la United, în frunte cu căpitanul Bruno Fernandes, după înfrângerea cu Hull City / Foto: IMAGO

Casele de pariuri din Anglia au început deja să facă speculații cu privire la viitorul antrenor al trupei de pe „Old Trafford”.

Eddie Howe, fostul antrenor al lui Newcastle, este considerat principalul favorit să o preia pe United în cazul în care Carrick va fi demis. Julian Nagelsmann și Thomas Tuchel s-ar afla și ei în cursă.

Carrick a preluat-o pe United în ianuarie 2026, după ce „diavolii” s-au despărțit de Ruben Amorim.

Tehnicianul de 45 de ani fusese numit antrenor doar până la finalul sezonului trecut, dar după ce a obținut 10 victorii în 15 meciuri, conducerea i-a oferit un contract până în anul 2028.

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