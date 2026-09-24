Sabrina Wittmann, dată afară Prima femeie din istorie pe banca unei echipe masculine din fotbalul profesionist german a fost demisă

Sabrina Wittmann (35 de ani) a fost demisă din funcția de antrenor al echipei FC Ingolstadt, formație care evoluează în liga a 3-a din Germania.

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Wittmann fusese instalată ca antrenor interimar în mai 2024, înainte ca, în vara aceluiași an, să fie confirmată definitiv în funcție.

Numirea sa a reprezentat un moment istoric, devenind prima femeie care a condus o echipă profesionistă masculină în fotbalul german.

Sabrina Wittmann a fost demisă de Ingolstadt

FC Ingolstadt a retrogradat în liga a 3-a din Germania în 2022, iar de atunci n-a mai reușit să promoveze.

În prezent, echipa are doar 8 puncte după primele 7 etape din acest sezon, iar conducerea a luat o măsură radicală în ceea ce o privește pe Wittmann, hotărând să o demită din funcția de antrenor.

„FC Ingolstadt 04 a decis să o elibereze din funcție pe antrenoarea principală Sabrina Wittmann. Ea a fost informată despre decizie într-o întâlnire personală astăzi, joi”, a anunțat clubul german pe site-ul oficial.

Harald Gartner, director general de sport și comunicare al lui Ingolstadt a oferit o primă reacție:

„Această măsură vine în urma unei analize intensive a dezvoltării sportive a echipei din sezonul trecut și a rezultatelor obținute până acum în liga a 3-a.

În acest context, considerăm că este necesară o realiniere pentru a oferi un nou impuls sarcinilor viitoare. La nivel uman și personal, această decizie a fost foarte dificilă pentru noi”, a declarat Harald Gartner pentru sursa citată.

Sabrina Wittmann și-ar fi dorit să continue

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să continui și să continui călătoria alături de o echipă plină de personalități excepționale. Din păcate, încrederea necesară nu mai există, iar clubul a optat pentru o soluție diferită. Ingolstadt a fost mai mult decât un club pentru mine. A fost casa mea.

Acolo am crescut jucând fotbal și mi-am creat atât de multe amintiri speciale. Clubul, cu toți oamenii și personalul său, mi-a devenit incredibil de drag. Îi urez clubului tot binele în viitor”, a declarat Sabrina.

Sabrina Wittmann se afla în cadrul clubului Ingolstadt încă din anul 2009. A antrenat mai multe echipe de juniori ale echipei grupării din Germania și a mai ocupat și funcția de Director de Dezvoltare Fotbalistică.

În ianuarie a obținut licența UEFA Pro, care îi permite să-și exercite meserie de antrenor.

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