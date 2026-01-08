Tensiuni la Tottenham FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth

Bournemouth - Tottenham 3-2. Micky van de Ven (24 de ani), fundașul oaspeților, a fost implicat într-un conflict cu fanii propriei echipe, după fluierul final al partidei.

Bournemouth a dat lovitura în minutul 90+5, după golul reușit de Antoine Semenyo, și a câștigat meciul cu Tottenham de miercuri cu scorul de 3-2.

Astfel, echipa pregătită de Thomas Frank a ajuns la al treilea meci consecutiv fără victorie în Premier League, lucru care a atras nemulțumirea fanilor.

Bournemouth - Tottenham 3-2 . Micky van de Ven, în conflict cu fanii

După fluierul final al arbitrului Darren England, fanii lui Tottenham și-au exprimat nemulțumirea pentru rezultatele slabe al favoriților.

Suporterii i-au huiduit pe jucătorii lui Thomas Frank, iar Micky van de Ven a intrat într-un conflict cu aceștia, conform talksport.com.

Van de Ven s-a îndreptat către tribună și a început să gesticuleze și să se certe cu suporterii lui Tottenham prezenți pe Vitality Stadium.

Un oficial al lui Spurs a venit și l-a îndepărtat pe olandez din acea zonă.

Pedro Porro, fundașul dreapta a lui Tottenham, s-a certat și el cu fanii din cauza modului în care l-au tratat pe portarul Guglielmo Vicario, după o greșeală comisă în meciul cu Fulham, scor 1-2.

Joao Palhinha, mijlocașul londonezilor, a venit și el către fani, în speranța că va calma spiritele, dar fără succes.

Bournemouth s-a impus cu scorul de 3-2 în fața lui Tottenham, după golurile marcate de Evanilson ('22), Kroupi ('36) și Semenyo ('90+5). Pentru oaspeți au punctat Tel ('5) și Palhinha ('78).

VIDEO. Bournemouth - Tottenham 3-2

Thomas Frank, despre incidentul din finalul partidei: „Nu am văzut”

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a comentat momentul tensionat dintre Micky van de Ven și fani.

„Nu am văzut acea situație. Cred că e corect să spun că tuturor celor implicați la Tottenham, jucătorilor, staff-ului, suporterilor, tuturor le-a fost greu astăzi.

Sper că toată lumea poate vedea cât de mult am muncit pentru a îndrepta lucrurile în direcția corectă. Și cred că, per ansamblu, performanța a fost bună, mai ales în repriza a doua, într-un meci în care meritam mai mult.

Este extrem de dureros să fii parte din asta, așa că, desigur, oamenii sunt frustrați, eu sunt frustrat, este firesc”, a declarat Thomas Frank, conform mirror.co.uk.

Tottenham se află pe locul 14 în Premier League, cu 27 de puncte obținute după 21 de etape.

Londonezii au cu 13 puncte mai mult față de primul loc de retrogradare, care este ocupat de West Ham (14 puncte).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport