Conte, lămuriri pentru Chivu Antrenorul lui Napoli acuză presa: „Sunteți buni la a găsi un aspect negativ, dar nu există”

Antonio Conte (56 de ani), antrenorul lui Napoli, a venit cu un răspuns pentru Cristi Chivu (45 de ani), după ultimele declarații ale românului.

Tehnicianul lui Inter a precizat că „nu-l interesează ce spune Conte”, imediat după meciul câștigat cu Atalanta, 1-0, de pe 28 decembrie.

Întreaga dispută a pornit când Antonio Conte a declarat, după Cremonese - Napoli, 0-2, din etapa 17, că Juventus, AC Milan și Inter sunt net superioare față de restul cluburilor.

Italianul ar fi încercat să mute presiunea pe jucătorii lui Chivu, dar s-a izbit de răspunsul dur al românului.

Antonio Conte, răspuns pentru Chivu: „Ești bun la a găsi un aspect negativ”

La aproape două săptămâni de la declarațiile lui Cristi Chivu, Antonio Conte a venit cu un răspuns la adresa tehnicianului lui Inter.

„Nu cred că am spus ceva special. Consider că Milan, Juventus și Inter sunt cele mai bune trei cluburi. Consider că este un compliment.

Voi (n.r. - presa) sunteți buni la a găsi un aspect negativ care, în ceea ce mă privește, nu există. Trebuie doar să-ți amintești istoria.

Dacă spun ceva despre arbitri, se dezlănțuie iadul și devin cel care se plânge, dar de multe ori situațiile sunt create artificial și anumite lucruri se întâmplă doar în Italia. În Anglia nu s-a întâmplat așa ceva”, a declarat Antonio Conte, conform gazzetta.it.

Inter vine după victoria cu Parma de miercuri, scor 2-0, din etapa 19 din Serie A, și se află pe primul loc în campionat (42 de puncte).

Pe locul secund se poziționează AC Milan, care are 38 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat. „Rossonerii” se vor duela astăzi cu Genoa, de la ora 21:45, în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.

Antonio Conte, înainte de Inter - Napoli: „ Nu-mi pasă cine este favorită”

Inter și Napoli se vor întâlni duminică, 11 ianuarie, în cadrul etapei 20 din Serie A. După egalul cu Verona de miercuri, 2-2, Antonio Conte a vorbit și despre derby-ul cu „nerazzurrii”.

„Nu-mi pasă cine este favorită. Ne confruntăm cu o echipă puternică, așa că vom merge la Milano cu forță, dorință și determinare, știind că aceste meciuri vor fi mereu în centrul atenției mass-media”, a spus antrenorul lui Napoli.

Imediat după victoria cu Parma, Cristi Chivu a vorbit și el despre meciul împotriva lui Napoli.

„Suntem conștienți de importanța meciului împotriva lui Napoli. Suntem la jumătatea sezonului. Fiecare meci și fiecare punct sunt importante, și suntem conștienți de acest lucru.

Inter și Napoli sunt două echipe cu calitate individuală și intensitate mare. Felicitări lor, precum și lui Milan, Juventus și Como. Felicit și Roma, care are un sezon excelent.

Cele 90 de minute sunt cele care aduc progres și maturitate unei echipe. Duminică, două echipe de mare calitate se vor înfrunta, nu doar pentru clasamentul din Serie A”, a declarat Cristi Chivu, conform inter.it.

În turul campionatului, formația pregătită de Antonio Conte s-a impus cu scorul de 3-1, pe 25 octombrie, după golurile marcate de De Bruyne ('33 pen.), McTominay ('54) și Anguissa ('67).

Calhanoglu ('59 pen.) a fost cel care a punctat atunci pentru Inter.

Napoli se află pe locul 3 în Serie A, cu 38 de puncte după 18 etape, la doar 4 puncte în spatele „nerazzurrilor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport