„Am fost OK cu asta” Mihai Lixandru, despre criticile primite din partea patronului: „M-am obișnuit”

Mihai Lixandru (23 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre momentele în care a fost criticat de patronul clubului, Gigi Becali (66 de ani).

Mihai Lixandru a suferit o accidentare gravă la meciul cu PAOK din faza principală a Europa League, iar din acel moment nu a mai putut evolua în tricoul campioanei.

Mihai Lixandru, despre cum l-au afectat criticile patronului: „Am fost OK cu asta, eram conștient”

Mijlocașul celor de la FCSB a declarat că opiniile patronului legate de jocul său nu l-au afectat.

„Accidentarea m-a afectat mult psihic, am slăbit mult. A fost mult mai greu... mai greu ca orice critică de la Becali, sunt de 2 ani la echipă, m-am obişnuit, am destul de multe meciuri.

Sincer, eu am fost criticat doar când am jucat prost, eram şi eu cumva conştient. Mi s-a părut normal să fiu criticat, am fost OK cu asta” , a declarat Mihai Lixandru, citat de orangesport.ro.

22 de meciuri a bifat Mihai Lixandru în acest sezon pentru FCSB, reușind să înscrie un gol

Mihai Lixandru, despre accidentarea suferită la meciul cu PAOK: „Nu puteam să dorm din cauza durerii”

Fotbalistul celor de la FCSB a rememorat clipele din perioada în care a fost accidentat:

„Accidentarea a fost cel mai greu obstacol. Până atunci, cel mai greu moment fusese cel în care am plecat de acasă şi am ajuns să joc în Liga a 2-a. Cred că aveam 18 ani, terminasem liceul. Condiţia a fost să termin şcoala şi să iau Bacalaureatul.

Oricât de mari au fost durerile după operaţie şi oricât de grea a fost recuperarea, cel mai greu a fost să stau departe de teren şi să văd meciurile din tribună, cum a fost cel cu Lyon.

În momentul ăla nu prea puteam să dorm din cauza durerii. Nu ai nicio explicaţie când ţi se întâmplă o accidentare de genul ăsta.

Am crezut că e mai grav pe moment, a fost o durere foarte, foarte mare. Când a venit doctorul, i-am zis că sigur s-a rupt tot. La RMN mi-a zis că e «doar» ligamentul încrucişat, chiar dacă e una dintre cele mai grave accidentări, cât de cât a fost o uşurare“”, a mai adăugat Mihai Lixandru”.

