„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri

Ioan Becali (73 de ani), cel care a intermediat negocierile dintre Rapid și Olimpiu Moruțan (26 de ani), a anunțat că transferul mijlocașului în Giulești este iminent.

Impresarul a oferit detalii despre negocierile care au avut loc în ultima perioadă și a menționat că Galatasaray, club care l-a transferat pe Moruțan de la FCSB în 2021, a avut un rol important.

Moruțan, ca și transferat la Rapid: „99% e totul aranjat”

Ioan Becali a vorbit despre revenirea lui Moruțan în România și a anunțat când va face acesta vizita medicală.

„În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu Aris, ca să reziliem și să își ia el ce mai are de luat de acolo până la terminare.

Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi ani. Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească.

Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni, Dragoș (n.r. - colaboratorul fraților Becali) a plecat de trei ori acolo”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Cei de la Rapid l-au dorit, în special domnul Angelescu. Cu domnul Șucu nu am vorbit, nu m-am cunoscut cu domnul Șucu. În cazul ăsta am vorbit doar cu domnul Angelescu, care a insistat și l-a adus. Ioan Becali

Ioan Becali: „Moruțan a renunțat la bani pentru a juca meci de meci”

Impresarul a mai declarat că Rapid nu va plăti niciun ban pentru aducerea lui Moruțan și, mai mult, acesta a afirmat că fotbalistul a renunțat la o sumă de bani pentru a ajunge în Giulești.

„Moruțan poate să joace număr 10, poate să joace în dreapta, poate să joace inter dreapta, puțin mai în spate. Antrenorul, dacă l-a dorit, știe.

Nu știu toate calculele clubului Rapid, eu știu că a trebuit să facem tot posibilul să aducem jucătorul.

L-am adus, de acum încolo e răspunderea lor, împreună cu a jucătorului. Rapid nu dă niciun ban. Toate procentele vor fi ale jucătorului. A renunțat la niște bani pentru a juca meci de meci și pentru a juca la echipa națională”, a mai spus Becali.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport