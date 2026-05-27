„Săracul… probabil e frustrat” Daniel Pancu, răspuns acid pentru Mureșan: „Hai să spunem că e om”

Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, a comentat ultimele declarații oferite de Iuliu Mureșan (72 de ani), care a spus că tehnicianul trebuie să ia pastile ca să se calmeze.

Daniel Pancu a semnat, miercuri, cu Rapid un contract valabil timp de două sezoane, la scurt timp după despărțirea de CFR Cluj.

Președintele formației din Gruia a reacționat după plecarea lui Pancu și a spus: „Îi urez succes, drum bun și Xanax”.

Daniel Pancu, despre Iuliu Mureșan: „Săracul, probabil e frustrat”

Daniel Pancu a reacționat după declarațiile dure făcute de Iuliu Mureșan. În ultima perioadă de la CFR, între cei doi a existat o situație tensionată.

„Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a declarat Daniel Pancu, conform sport.ro.

În continuare, Pancu a explicat că s-a simțit foarte bine la CFR Cluj, exceptând ultima perioadă:

„Mă bucur, a fost o dorință de a mea și s-a îndeplinit. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final. Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață.

E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa, seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”.

Înainte de a pleca de la CFR, Pancu a fost acuzat de trădare de Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele clubului „domnul rahat”.

Daniel Pancu a fost numit antrenorul celor de la CFR în noiembrie 2025, atunci când clubul din Gruia se afla pe locul 13 în clasament.

A reușit să revitalizeze echipa și să o califice în play-off, acolo unde a încheiat sezonul pe podium, mai exact pe locul al treilea. Ardelenii vor evolua și în preliminariile Conference League.

28 de meciuri a adunat Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj: 17 victorii, 7 remize și doar 4 înfrângeri (golaveraj 41-25)

Iuliu Mureșan, despre plecarea lui Pancu: „Îi urez succes, drum bun și Xanax”

La câteva ore de la plecarea lui Daniel Pancu de la CFR, Iuliu Mureșan a explicat că despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă, iar acum conducerea clubului se concentrează pe găsirea unui nou antrenor.

„S-a terminat așa cum s-a terminat. Îi urez succes, drum bun și Xanax. Mai multe nu am ce să spun. Ne-am despărțit amiabil. Ne-am înțeles și acum am luat-o fiecare pe drumul lui.

Acum, în mod oficial, căutam antrenor. Pentru că nu mai avem antrenor. Avem o listă și vom începe discuțiile. Sperăm să rezolvăm treaba cât mai repede, cu câteva zile înainte de reunire echipei.

Am vrea ca până pe 10-12 iunie să avem noul antrenor. Poate și mai devreme, dar acesta e termenul limită”, a declarat Iuliu Mureșan, conform gsp.ro.

