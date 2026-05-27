„Săracul… probabil e frustrat”  Daniel Pancu, răspuns acid pentru Mureșan: „Hai să spunem că e om” +19 foto
Daniel Pancu
Superliga

„Săracul… probabil e frustrat” Daniel Pancu, răspuns acid pentru Mureșan: „Hai să spunem că e om”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 21:55
  • Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, a comentat ultimele declarații oferite de Iuliu Mureșan (72 de ani), care a spus că tehnicianul trebuie să ia pastile ca să se calmeze.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Daniel Pancu a semnat, miercuri, cu Rapid un contract valabil timp de două sezoane, la scurt timp după despărțirea de CFR Cluj.

Președintele formației din Gruia a reacționat după plecarea lui Pancu și a spus: „Îi urez succes, drum bun și Xanax”.

Panică la Roland Garros VIDEO. S-a prăbușit pe teren după o partidă care a durat aproape 5 ore!
Citește și
Panică la Roland Garros VIDEO. S-a prăbușit pe teren după o partidă care a durat aproape 5 ore!
Citește mai mult
Panică la Roland Garros VIDEO. S-a prăbușit pe teren după o partidă care a durat aproape 5 ore!

Daniel Pancu, despre Iuliu Mureșan: „Săracul, probabil e frustrat”

Daniel Pancu a reacționat după declarațiile dure făcute de Iuliu Mureșan. În ultima perioadă de la CFR, între cei doi a existat o situație tensionată.

Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a declarat Daniel Pancu, conform sport.ro.

În continuare, Pancu a explicat că s-a simțit foarte bine la CFR Cluj, exceptând ultima perioadă:

„Mă bucur, a fost o dorință de a mea și s-a îndeplinit. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final. Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață.

E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa, seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”.

Înainte de a pleca de la CFR, Pancu a fost acuzat de trădare de Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele clubului „domnul rahat”.

Dinamo - CFR Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg
Dinamo - CFR Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG
+19 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Pancu a fost numit antrenorul celor de la CFR în noiembrie 2025, atunci când clubul din Gruia se afla pe locul 13 în clasament.

A reușit să revitalizeze echipa și să o califice în play-off, acolo unde a încheiat sezonul pe podium, mai exact pe locul al treilea. Ardelenii vor evolua și în preliminariile Conference League.

28 de meciuri
a adunat Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj: 17 victorii, 7 remize și doar 4 înfrângeri (golaveraj 41-25)

Iuliu Mureșan, despre plecarea lui Pancu: „Îi urez succes, drum bun și Xanax”

La câteva ore de la plecarea lui Daniel Pancu de la CFR, Iuliu Mureșan a explicat că despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă, iar acum conducerea clubului se concentrează pe găsirea unui nou antrenor.

S-a terminat așa cum s-a terminat. Îi urez succes, drum bun și Xanax. Mai multe nu am ce să spun. Ne-am despărțit amiabil. Ne-am înțeles și acum am luat-o fiecare pe drumul lui.

Acum, în mod oficial, căutam antrenor. Pentru că nu mai avem antrenor. Avem o listă și vom începe discuțiile. Sperăm să rezolvăm treaba cât mai repede, cu câteva zile înainte de reunire echipei.

Am vrea ca până pe 10-12 iunie să avem noul antrenor. Poate și mai devreme, dar acesta e termenul limită”, a declarat Iuliu Mureșan, conform gsp.ro.

Citește și

Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
21:10
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
CFR Cluj Iuliu Muresan Daniel Pancu liga 1 rapid
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share