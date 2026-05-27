Roberto Carlos, 53 de ani, a acceptat un contract profitabil pentru a face reclamă înainte de Mondial

Legendarul fundaș brazilian caută „cele mai frumoase picioare” într-un clip de promovare pentru lanțul de restaurante fast-food KFC, pentru care ar fi încasat câteva sute de mii de euro.

VIDEO Roberto Carlos antrenează găini într-o reclamă

În video, Roberto Carlos revine în fotbal ca antrenor al unei echipe de găini și face o paralelă între picioarele sale puternice și copanele de pui ale celebrei companii americane.

„Credeam că am cele mai bune picioare, până când am văzut copanele de la KFC”, spune Roberto Carlos în imagini, încurajând apoi găinile «digitale» la antrenament și la ședința tactică: „Forță în picioare, haide!”, „Picioare puternice, ca ale mele! Gustos!”.

KFC nu este sponsor oficial al CM 2026, dar a căutat un campion mondial pentru a face campania pe care să o lege de cel mai mare turneu de fotbal de pe planetă. Clipul este creat special pentru reprezentanța din Mexic a restaurantului.

Roberto Carlos a mai participat la o campanie în Mexic anul acesta: în martie, la prezentarea sticlei de Tequila Don Julio, alături de Thierry Henry.

Roberto Carlos, superfotbalist cu viață personală agitată

Brazilianul a apărut în multe reclame celebre, mai ales în perioada de glorie din anii ’90 și 2000. Cele mai cunoscute colaborări ale lui au fost cu Nike și Pepsi.

După retragere, Roberto Carlos a rămas foarte implicat în fotbal și în zona media:

A fost antrenor și player-manager la clubul indian Delhi Dynamos în Indian Super League. Acolo chiar a revenit temporar pe teren în 2015, la peste 40 de ani.

A lucrat ca ambasador pentru Real Madrid, participând la evenimente internaționale, proiecte pentru juniori și campanii de imagine.

A avut roluri administrative și de consultanță la cluburi din Rusia și alte țări după perioada de la Anzhi Makhachkala.

Participă des la meciuri demonstrative și caritabile. În 2022 a jucat inclusiv pentru o echipă de amatori din Anglia într-un eveniment caritabil.

Este foarte activ pe social media și apare frecvent în documentare, podcasturi și evenimente legate de fotbalul anilor 2000.

În ultimii ani a fost și în presa tabloidă din cauza divorțului și a situației sale personale. În 2025 presa braziliană scria că locuia temporar la baza de antrenament a lui Real Madrid în timpul separării de soție. Are 11 copii, cu 7 femei diferite.

A avut și unele probleme de sănătate monitorizate recent. Presa sud-americană relata că a trecut printr-o angioplastie coronariană și s-a recuperat bine.

