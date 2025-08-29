„Trebuie să ne calificăm!”  Mihai Rotaru, după ce U Craiova și-a aflat adversarele din Conference League : „E cel mai greu cu ei” » Câte puncte vor face oltenii

- Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, s-a declarat optimist după ce oltenii și-au aflat adversarii din Conference League.
Craiova a devenit a 11-a echipă din România care s-a calificat în faza principală a unei competiții europene. Astăzi, echipa lui Mirel Rădoi a aflat cu cine va juca în Conference League.
Mihai Rotaru, după tragerea la sorți: „Trebuie să ne calificăm”
Finanțatorul Craiovei a declarat că este mulțumit de rezultatul tragerii la sorți. Mai mult, Rotaru crede că oltenii pot trece de grupa Conference League.
„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.
Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.
Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.
Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League
- Rapid Viena - U Craiova
- U Craiova - Sparta Praga
- U Craiova - Mainz
- AEK Atena - U Craiova
- Rakow - U Craiova
- U Craiova - Noah
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 2 octombrie;
- Etapa II - 23 octombrie;
- Etapa III - 6 noiembrie;
- Etapa IV - 27 noiembrie;
- Etapa V - 11 decembrie;
- Etapa VI - 18 decembrie.