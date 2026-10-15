Încântat de Craiova Ce l-a impresionat pe Sorin Cârțu: „Nu le-a fost teamă, e un punct care ne dă speranțe”

U CRAIOVA - GETAFE 1-1. Sorin Cârțu (70 de ani), președinte de onoare al formației din Bănie, a lăudat prestația elevilor lui Filipe Coelho (45 de ani).

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Cârțu vrea să vadă aceeași atitudine din partea oltenilor și în următoarele meciuri. Este convins că, dacă vor continua în acest ritm, campionii României vor reuși să obțină toate cele trei puncte.

U CRAIOVA - GETAFE 1-1 . Sorin Cârțu: „Nu le-a fost teamă de adversar”

„Echipa merită felicitări pentru modul în care a luptat în acest meci, pentru acest rezultat. Anul trecut am început cu o înfrângere, acum am obținut un egal într-o partidă în care am dovedit în majoritatea timpului că suntem egalii unei echipe din Spania.

Am avut un adversar foarte dificil, foarte contondent și compact în joc. Nu mă apuc acum să elogiez pe X sau pe Y, dar au fost unii jucători care au ieșit în evidență și au făcut posibilă această prestație a noastră.

Eu sunt mulțumit, am zis și înainte de meci că un egal e un rezultat pozitiv. Acum că s-a întâmplat să ne egaleze când mai erau zece minute… Gândiți-vă că cel care a egalat e un jucător cu mare experiență în Spania. Are mulți ani jucați pe la echipe foarte puternice.

Mergem înainte cu încredere. Aș vrea să repetăm prestația din seara asta și la partidele următoare. Atunci vom obține și cele 3 puncte.

Poate găsim în partidele următoare ce ne-a lipsit seara asta. Nu știm ce se întâmpla dacă Assad marca și la cealaltă șansă. Mie mi-a plăcut reacția lor și modul în care s-au prezentat.

Am căutat mereu să menținem un echilibru în joc. Fără să ne lăbărțăm la 1-0 și să atacăm fără să ne luăm măsuri de siguranță. Știam ce poate această echipă și că așteaptă contraatacul. Faptul că le-am oferit puține șanse e o notă bună pentru cei care au pregătit jocul.

Jucătorii au avut încredere și au arătat-o și prin prestația lor. Nu le-a fost teamă de adversar. E un punct de plecare, acest rezultat trebuie să ne dea speranțe. Trebuie să acționăm cu încredere”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport.

Programul Universității Craiova în Conference League:

U Craiova - Getafe 1-1

22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League:

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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