„Trebuie să fii bărbat” MM Stoica nu-l menajează pe jucătorul de la FCSB criticat aspru de Gigi Becali: „Nu mai sunt sensibil!” +30 foto
Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Trebuie să fii bărbat” MM Stoica nu-l menajează pe jucătorul de la FCSB criticat aspru de Gigi Becali: „Nu mai sunt sensibil!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 19:02
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 00:50
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Revenit în această vară în tabăra roș-albaștrilor după împrumutul de la Hermannstadt, fostul căpitan al lui Dinamo a fost aspru criticat de Gigi Becali pentru evoluțiile sale, încă de la transferul din 2025.

Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Citește și
Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Citește mai mult
Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu

Mihai Stoica, despre Dennis Politic: „Trebuie să fii bărbat”

În această stagiune, Politic a reușit să înscrie în victoria roș-albaștrilor cu Csikszereda, scor 2-0.

Întrebat dacă extrema stângă este afectat de criticile primite și situația în care a ajuns, Mihai Stoica a replicat consideră că fostul căpitan al lui Dinamo e privilegiat.

„Nu știu, dar eu am cu totul și cu totul altă percepție. Fotbaliștii care ajung să câștige sute de mii pe an au cea mai frumoasă meserie din lumea întreagă.

Ceva mai frumos nu există. Să fii plătit foarte bine, ca să vii dimineața la 9.30, să mănânci. De la 10.30 unii, de la 11.00 alții, să te antrenezi până la 12, 12.30. Să faci saună infraroșu, să faci băi cu apă.

Să pleci acasă, să fii după-amiază liber, să faci ce vrei, ca a doua zi să faci același lucru. Iar serviciul tău să fie să te antrenezi… Eu cred că e cea mai frumoasă meserie. Ok, poate e mai frumos să fii David Popovici, dar cât muncește David Popovici față de un fotbalist? Nu cred că există termen de comparație”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

FOTO. Golul marcat de Politic în Csikszereda - FCSB 0-2

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+30 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Sunt imun. Nu mai sunt de mult sensibil”

Chestionat dacă este sensibilizat de situația lui Politic, oficialul de la FCSB a afirmat:

„Eu sunt imun, eu nu mai sunt de mulți ani atât de sensibil. Mă sensibilizează alte cazuri, cazuri sociale. Mă sensibilizează oamenii cărora le ard casele.

M-a sensibilizat acum când am văzut cutremurul din Columbia și… Eu la aia sunt sensibil”, a concluzionat Mihai Stoica.

În momentul în care ajungi la cel mai înalt nivel din România, ca echipă de club, pentru că asta e realitatea, trebuie să fii bărbat. Să intri, să dai gol” Mihai Stoica, președinte CA de la FCSB

Citește și

Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Superliga
19:05
Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Citește mai mult
Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul
Liga 2
18:55
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul
Citește mai mult
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
gigi becali Mihai Stoica fcsb dennis politic
Știrile zilei din sport
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Conference League
09:25
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Citește mai mult
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Superliga
27.08
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Citește mai mult
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
27.08
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Europa League
27.08
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Citește mai mult
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
09:05
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
09:40
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
09:15
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Diverse
27.08
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Citește mai mult
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Stranieri
27.08
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Citește mai mult
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
27.08
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
B365
27.08
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
Citește mai mult
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 39 dinamo bucuresti 21 rapid 26 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share