„Trebuie să fii bărbat” MM Stoica nu-l menajează pe jucătorul de la FCSB criticat aspru de Gigi Becali: „Nu mai sunt sensibil!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Revenit în această vară în tabăra roș-albaștrilor după împrumutul de la Hermannstadt, fostul căpitan al lui Dinamo a fost aspru criticat de Gigi Becali pentru evoluțiile sale, încă de la transferul din 2025.

Mihai Stoica, despre Dennis Politic: „Trebuie să fii bărbat”

În această stagiune, Politic a reușit să înscrie în victoria roș-albaștrilor cu Csikszereda, scor 2-0.

Întrebat dacă extrema stângă este afectat de criticile primite și situația în care a ajuns, Mihai Stoica a replicat consideră că fostul căpitan al lui Dinamo e privilegiat.

„Nu știu, dar eu am cu totul și cu totul altă percepție. Fotbaliștii care ajung să câștige sute de mii pe an au cea mai frumoasă meserie din lumea întreagă.

Ceva mai frumos nu există. Să fii plătit foarte bine, ca să vii dimineața la 9.30, să mănânci. De la 10.30 unii, de la 11.00 alții, să te antrenezi până la 12, 12.30. Să faci saună infraroșu, să faci băi cu apă.

Să pleci acasă, să fii după-amiază liber, să faci ce vrei, ca a doua zi să faci același lucru. Iar serviciul tău să fie să te antrenezi… Eu cred că e cea mai frumoasă meserie. Ok, poate e mai frumos să fii David Popovici, dar cât muncește David Popovici față de un fotbalist? Nu cred că există termen de comparație”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

FOTO. Golul marcat de Politic în Csikszereda - FCSB 0-2

Mihai Stoica: „Sunt imun. Nu mai sunt de mult sensibil”

Chestionat dacă este sensibilizat de situația lui Politic, oficialul de la FCSB a afirmat:

„Eu sunt imun, eu nu mai sunt de mulți ani atât de sensibil. Mă sensibilizează alte cazuri, cazuri sociale. Mă sensibilizează oamenii cărora le ard casele.

M-a sensibilizat acum când am văzut cutremurul din Columbia și… Eu la aia sunt sensibil”, a concluzionat Mihai Stoica.

În momentul în care ajungi la cel mai înalt nivel din România, ca echipă de club, pentru că asta e realitatea, trebuie să fii bărbat. Să intri, să dai gol” Mihai Stoica, președinte CA de la FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport