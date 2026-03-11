Rămâne Rădoi la FCSB și din vară? Mihai Stoica, despre înțelegerea pe care ar avea-o antrenorul: „Trag speranțe să se strice” +19 foto
Mirel Rădoi. Foto: Sportpictures
Rămâne Rădoi la FCSB și din vară? Mihai Stoica, despre înțelegerea pe care ar avea-o antrenorul: „Trag speranțe să se strice”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 19:35
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 23:26
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a afirmat că Mirel Rădoi (44 de ani) ar putea continua alături de roș-albaștri și din vară.
  • Rădoi a venit la FCSB după ce Gigi Becali i-a cerut ajutorul și are o înțelegere până în vară, deoarece ar avea o ofertă de la o altă echipă.

Mirel Rădoi i-a succedat lui Elias Charalambous la FCSB, după ce cipriotul nu a reușit să califice echipa în play-off, iar acum noul antrenor are ca obiectiv calificarea formației în preliminariile Conference League.

Mihai Stoica despre înțelegerea pe care ar avea-o Mirel Rădoi din vară: „Trag speranțe să se strice”

Mihai Stoica a precizat că înțelegerea lui Rădoi cu o echipă din străinătate este doar verbală și nu există niciun contract semnat.

Nu e semnat, dar este înțeles (n.r. - cu o altă echipă). Atâta timp cât nu e semnat, trag speranțe să se strice într-un fel”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, dacă situația este asemănătoare cu cea a lui Cosmin Olăroiu din 2011, oficialul FCSB a răspuns:

„Era semnat (n.r. - la Olăroiu). Nu mai putea să dea înapoi, se știa clar. Acum e doar o înțelegere. Discuția cu Celje exista, dar nu de aia se discută acum.

E o altă echipă din altă zonă. Mă gândesc că oamenii ăia... Cine știe? Sunt multe schimbări în zona aceea. Așa că eu trag speranțe. Nu vreau să fiu contra lui Mirel și a viitorului lui”, a mai spus Stoica la Prima Sport.

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Mihai Stoica a mărturisit că a rămas impresionat de modul de lucru al lui Mirel Rădoi.

„Nu am crezut că e un tip atât de analitic. Știam că e obsedat de muncă. Când stai câteva ore la birou cu ceilalți membri ai staffului, ajungi să și povestești, să și glumești, dar nu! Este laborator”, a declarat oficialul FCSB-ului.

Sunt foarte surprins de ce am văzut. Am avut antrenori care nu dădeau prea multă libertate secunzilor și colaboratorilor. Și discuțiile extrafotbal, se fereau să vorbească prea mult. La Mirel e mare democrație în staff. Am văzut o chestie care chiar nu prea am întâlnit-o, doar pe la Olăroiu. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mihai Stoica Mirel Radoi liga 1 fcsb
