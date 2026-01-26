Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi” +5 foto
Bucuria oficialilor de la CFR Cluj foto: captură Prima Sport
Superliga

Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 09:13
  • Mihai Stoica (60 de ani) le-a dat o replică dură rivalilor de la CFR Cluj, după eșecul din derby.
  • Reacția a venit în urma bucuriei celor din conducerea adversă, de la finalul meciului.

CFR Cluj a demolat-o pe rivala FCSB, duminică, scor 4-1, iar oficialii ardeleni au sărbătorit într-un mod ironic, printr-o horă, similar cu modul în care se bucură jucătorii campioanei la goluri.

Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB
Citește și
Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB
Citește mai mult
Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB

Mihai Stoica: „Jucătorii noștri, când se uita în conturi, se mai destind”

În momentul în care a văzut imaginile cu cei din conducerea CFR-ului, Mihai Stoica a oferit un răspuns acid, însoțit de câteva „înțepături” la adresa lui Cristi Balaj, fostul președinte al clujenilor, prezent și el la meci și luând parte la momentul respectiv.

„Balaj cu ce treabă mai e? Nici n-am sesizat că e ironie la adresa jucătorilor noștri, doar că jucătorii noștri, când se uita în conturi, se mai destind.

Pe când ăștia care fac hora asta, nu știu ce să zic… Că știu că plâng peste tot că nu și-au luat salariile de un an și ceva. Ăia de pe acolo… De Balaj nu știu, Balaj e suporter VIP, probabil.

Mare conducător al fotbalului românesc a ajuns și Balaj. Cât a fost? Un an și ceva? Eu sunt din 1992, am mai văzut eu șmecheriți din ăștia.

Se plângea când era la ANAD că a fost schimbat politic. Păi, cum te-au pus? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că-l schimbă politic, cum a fost pus?

Foarte simpatic Balaj ăsta! Îl știu ca arbitru, era d-asta care nu a mâncat usturoi și nu-i miroase gura”, a replicat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Hora oficialilor de la CFR Cluj
Hora oficialilor de la CFR Cluj

Galerie foto (5 imagini)

Hora oficialilor de la CFR Cluj Hora oficialilor de la CFR Cluj Hora oficialilor de la CFR Cluj Hora oficialilor de la CFR Cluj Hora oficialilor de la CFR Cluj
+5 Foto
labels.photo-gallery

Bogdan Mara, oficial CFR: „Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni”

„Eram cu colegii mei la meci. Nu am rămas foarte mulți. Ne numim ultimii mohicani, e o glumă pentru grupul nostru.

Am fost mulți, dar am rămas puțini. E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională.

Hai să spun și o glumă. Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: «Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul. Râde lumea de noi».

După aia a venit golul lui Bili (n.r. Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment”, a declarat Bogdan Mara pentru fanatik.ro.

  • CFR Cluj a ajuns la 4 victorii consecutive în Liga 1, sub comanda lui Daniel Pancu, și a depășit-o pe FCSB în clasament, având din nou speranțe pentru accederea în play-off.
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism”
Superliga
20:13
„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism”
Citește mai mult
„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
Superliga
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
Citește mai mult
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
CFR Cluj Cristi Balaj Mihai Stoica fcsb reactie ironie
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share