Mihai Stoica (60 de ani) le-a dat o replică dură rivalilor de la CFR Cluj, după eșecul din derby.

Reacția a venit în urma bucuriei celor din conducerea adversă, de la finalul meciului.

CFR Cluj a demolat-o pe rivala FCSB, duminică, scor 4-1, iar oficialii ardeleni au sărbătorit într-un mod ironic, printr-o horă, similar cu modul în care se bucură jucătorii campioanei la goluri.

Citește și Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB Citește mai mult Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB

Mihai Stoica: „Jucătorii noștri, când se uita în conturi, se mai destind”

În momentul în care a văzut imaginile cu cei din conducerea CFR-ului, Mihai Stoica a oferit un răspuns acid, însoțit de câteva „înțepături” la adresa lui Cristi Balaj, fostul președinte al clujenilor, prezent și el la meci și luând parte la momentul respectiv.

„Balaj cu ce treabă mai e? Nici n-am sesizat că e ironie la adresa jucătorilor noștri, doar că jucătorii noștri, când se uita în conturi, se mai destind.

Pe când ăștia care fac hora asta, nu știu ce să zic… Că știu că plâng peste tot că nu și-au luat salariile de un an și ceva. Ăia de pe acolo… De Balaj nu știu, Balaj e suporter VIP, probabil.

Mare conducător al fotbalului românesc a ajuns și Balaj. Cât a fost? Un an și ceva? Eu sunt din 1992, am mai văzut eu șmecheriți din ăștia.

Se plângea când era la ANAD că a fost schimbat politic. Păi, cum te-au pus? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că-l schimbă politic, cum a fost pus?

Foarte simpatic Balaj ăsta! Îl știu ca arbitru, era d-asta care nu a mâncat usturoi și nu-i miroase gura”, a replicat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Bogdan Mara, oficial CFR: „Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni”

„Eram cu colegii mei la meci. Nu am rămas foarte mulți. Ne numim ultimii mohicani, e o glumă pentru grupul nostru.

Am fost mulți, dar am rămas puțini. E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională.

Hai să spun și o glumă. Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: «Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul. Râde lumea de noi».

După aia a venit golul lui Bili (n.r. Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment”, a declarat Bogdan Mara pentru fanatik.ro.

CFR Cluj a ajuns la 4 victorii consecutive în Liga 1, sub comanda lui Daniel Pancu, și a depășit-o pe FCSB în clasament, având din nou speranțe pentru accederea în play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport