„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism” +54 foto
Ofri Arad FOTO: Facebook - @fcsbofficial
„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 20:13
  • Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul sosit la FCSB în această iarnă, a explicat motivele pentru care a semnat cu „roș-albaștrii”.
  • Israelianul spune că a avut oferte mai bune din punct de vedere financiar.

Ofri Arad a semnat cu FCSB săptămâna trecută și a oferit un interviu pentru presa din Israel, în care a povestit cum a decurs mutarea.

Cum a semnat Ofri Arad cu FCSB: „Am luat în considerare câțiva parametri”

Ofri Arad a avut mai multe oferte de a se transfera din Kazahstan în țara sa natală și nu numai, însă a dezvăluit motivul pentru care a decis să se alăture lotului pregătit de Elias Charalambous.

„Au existat destul de multe opțiuni din Israel, Orientul Îndepărtat, Statele Unite și Europa. La început, nu credeam că voi rămâne pe același continent, voiam să încerc ceva nou și diferit.

Imediat ce am avut o convorbire pe Zoom cu directorul sportiv al clubului (n.r. - Florin Cernat), mi-a spus clar cât de mult mă doresc. Am luat în considerare și alți câțiva parametri la fel de importanți, cum ar fi apropierea de Israel și faptul că aici nu există antisemitismeni”, a spus mijlocașul, potrivit israelhayom.co.il.

Deși ar fi avut oferte mai bune financiar, Ofri Arad a ales să semneze cu FCSB și datorită istoriei clubului, pe care a asociat-o cu cea a Stelei:

Situația echipei nu este simplă, este adevărat, dar este un club mare. De îndată ce am auzit că Steaua București (n.r. - FCSB) este interesată, deja a fost altceva, numele lor îmi este foarte familiar.

Din momentul în care și-au exprimat interesul, lucrurile au evoluat foarte repede și chiar dacă am avut oferte financiare mai mari de la alte cluburi, am mers pe Steaua (n.r. - FCSB) și sunt mulțumit cu asta”.

  • Ofri Arad va încasa 240.000 de euro pe an la FCSB, fiind al șaselea cel mai bine plătit fotbalist al campioanei, după Florin Tănase (360.000 de euro), Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam (toți cu 300.000 de euro).
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Ofri Arad: „Am venit pentru o provocare nebună”

Mijlocașul sosit de la Kairat Almaty vrea să profite de impasul pe care îl traversează FCSB și să se impună în efectivul echipei:

Am venit aici pentru o provocare nebună, când echipa nu este într-o perioadă bună.

Pentru mine este o oportunitate să vin și să contribui cât mai mult prin experiența pe care am acumulat-o și prin calitățile mele, să ajut clubul să-și atingă obiectivele. Dacă nu anul acesta, atunci sezonul viitor cu siguranță”.

FCSB a pierdut categoric duelul cu CFR Cluj, 1-4, iar șansele ca „roș-albaștrii” să se califice în play-off-ul Ligii 1 au scăzut semnificativ.

Cu numai 7 etape rămase până la finalul sezonului regulat, campioana României se află pe locul 11, cu 31 de puncte.

Pentru a juca în faza superioară a campionatului, elevii lui Elias Charalambous trebuie să recupereze 5 puncte.

Ofri Arad, în tricoul lui FCSB după dueluri cu Inter și Real Madrid

Noul „închizător” al celor de la FCSB a fost utilizat în 10 dintre cele 13 meciuri jucate de Kairat Almaty în campania europeană din acest sezon.

Ofri Arad a reușit golul egalizator al kazahilor pe „Giuseppe Meazza”, contra celor de la Inter, 1-2.

De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty, formație alături de care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, în acest sezon.

1.200.000 de euro
este cota de piață a lui Ofri Arad, conform transfermarkt.com

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
transfer fcsb superliga ofri arad
