„Locomotiva acestei echipe” Remarcatul lui Mihai Stoica din cantonamentul celor de la FCSB: „Implicarea lui este alta”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Octavian Popescu (23 de ani), cel care l-a impresionat cel mai mult în cantonamentul din Olanda.

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Oficialul roș-albaștrilor susține că Tavi Popescu s-a antrenat cel mai bine în stagiul de pregătire de la Venray și că, în sezonul viitor, va fi un jucător mult mai bun decât în trecut.

Mihai Stoica, despre Tavi Popescu: „De departe e numărul unul în pregătire”

„Am copii mult peste așteptări. Iar până acum, fotbalistul care cred că vrea să demonstreze cu adevărat cine este, de departe e numărul unul în pregătire, e Octavian Popescu.

A pierdut niște ani. A avut și probleme cu accidentările, e adevărat. Dar acum cred că va fi mult mai bun decât a fost la început, când toată lumea îl vedea ca fiind un «rising star» al fotbalului românesc”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

600.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt

Întrebat ce crede că s-a schimbat la Popescu în această perioadă, Mihai Stoica a precizat:

„Cred că a avut multe discuții cu membrii staff-ului, cu colegii și a realizat că viața trebuie luată în serios, fotbalul trebuie luat în serios. Nu e suficient talentul. Calitățile le știam, le etala la fiecare antrenament.

Dar acum implicarea lui este alta și cred că va fi jucătorul care se poate transforma fără nici o exagerare în locomotiva acestei echipe.

Va fi bine. Cred că a realizat. Are 23 de ani, e foarte tânăr şi se uită pe la Cupa Mondială unde vede jucători poate la fel de talentați în echipe mari, pe salarii imense, și sunt în SUA, Mexic și Canada, iar noi ne antrenăm în Olanda”, a încheiat oficialul FCSB.

În sezonul trecut, Tavi Popescu a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile.

În cele 6 sezoane petrecute până acum la FCSB, Tavi Popescu a bifat 226 de meciuri, a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

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