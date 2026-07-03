Victor Pițurcă (70 de ani) consideră că Denis Drăguș (26 de ani) ar fi un transfer reușit pentru FCSB, dar a transmis și un avertisment cu privire la această mutare.

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Atacantul lui Trabzonspor reprezintă una dintre țintele lui Gigi Becali din această vară, alături de Florinel Coman.

Principala problemă în cazul lui Drăguș este legată de partea financiară. Atacantul ar câștiga aproximativ 1,7 milioane de euro pe an și nu ar accepta o revenire în Superliga pentru mai puțin de un milion de euro.

Victor Pițurcă: „Cred că ar fi o mutare bună”

Fostul selecționer al României consideră că FCSB ar putea da lovitura dacă l-ar transfera pe Denis Drăguș.

Cu toate acestea, Pițurcă spune că fosta campioană a României trebuie să țină cont de mai multe detalii înainte să realizeze această mutare.

„Nu pot spune că Drăguș nu ar fi bun pentru FCSB. Cred că ar fi o mutare bună. Este un jucător bun, cu calități, puternic, de valoare pentru campionatul României. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu prea a jucat în Turcia în ultima vreme și nu a avut reușite.

A venit la națională, a făcut meciuri bune, dar nu s-a impus la echipa de club, deși joacă într-un campionat de valoare medie, cum este cel al Turciei.

Ar trebui analizat bine înainte. De ce? Pentru că sunt bani mulți la mijloc. Vorbim despre un salariu mare și el nu vine pentru mai puțin.

Atunci, trebuie să faci tu un efort și să-i dai atât. Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău. Înseamnă că ai făcut alegerea greșită.

Antrenorul, împreună cu cei care se ocupă de transferuri, trebuie să discute, să vadă cum vor să joace, care este strategia. La întâmplare e mai greu… Fotbalul în ziua de astăzi înseamnă bani, dar și proiecte”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.

În acest moment, Denis Drăguș este sub contract cu Trabzonspor, până în 2028, club care l-a împrumutat însă în ultimul sezon la Eyupspor și Gaziantep.

Cifrele lui Drăguș:

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

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