Motivarea ÎCCJ pentru palmaresul Stelei Pe ce s-au bazat judecătorii când au decis că FCSB nu este continuatoarea câștigătoarei CCE

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat motivarea deciziei din 5 iunie 2025 în dosarul privind conflictul dintre CSA Steaua București și FCSB asupra palmaresului echipei Armatei din perioada 1947-1998.

Suporterii Stelei București sărbătoresc: ÎCCJ recunoaște juridic că CSA Steaua deține identitatea istorică a clubului de fotbal înființat în 1947.

În motivarea deciziei, Înalta Curte a reținut că dreptul asupra palmaresului Stelei nu a fost transferat către Asociația Fotbal Club Steaua București (1998) și, ca atare, nici către FCSB (2003).

Judecătorii au explicat că această concluzie se sprijină, în esență, pe următoarele argumente:

a) mențiunea din statutul Asociației și din actul său constitutiv nu poate conduce la concluzia preluării palmaresului existent până în 1998 de nou înființata entitate;

b) continuarea activității competiționale în Divizia A în sezonul următor a avut la bază o manifestare de voință specială (pct. 8 al tranzacției autentice nr. 76/2003 încheiate între Asociație și pârât);

c) dreptul de a participa în Divizia A, deși decurge din poziția ocupată în clasamentele anterioare, este distinct de dreptul la palmares;

d) continuarea de către Asociație a activității sportive la nivelul anului 1998 s-a realizat nu în considerarea preluării palmaresului, ci a mențiunilor din actele constitutive referitoare la o atare continuare;

e) prin decizia nr. 3425/2014 s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că, la nivelul anului 1999, nu a operat un transfer (integral) de patrimoniu de la CSA la Asociație, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați angajați ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal;

f) dreptul la palmares nu a făcut obiectului unui transfer de la Asociație către FCSB, prin tranzacția din 2003 fiind transmis exclusiv dreptul accesoriu de participare în sezonul competițional următor.

Palmaresul FCSB începe din 2003

În consecință, CSA Steaua, care evoluează în prezent în liga a doua, deține cele 20 de titluri câștigate între 1947 și 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni 1986 și Supercupa Europei 1987.

Palmaresul aferent perioadei 1998–2003, cât a funcționat defuncta AFC Steaua (Viorel Păunescu), organizație intermediară între CSA Steaua și FCSB, nu a fost atribuit niciuneia dintre părți.

Palmaresul FCSB începe din 2003 și cuprinde șapte titluri de campioană, trei Cupe ale României, patru Supercupe ale României și două Cupe ale Ligii.

Cum s-a desfășurat procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

