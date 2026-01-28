Motivarea ÎCCJ pentru palmaresul Stelei Pe ce s-au bazat judecătorii când au decis că FCSB nu este continuatoarea câștigătoarei CCE
Palmaresul istoric al echipei de fotbal Steaua din perioada 1947-1998 rămâne la CSA Steaua (foto: Facebook/Steaua)
Superliga

Motivarea ÎCCJ pentru palmaresul Stelei Pe ce s-au bazat judecătorii când au decis că FCSB nu este continuatoarea câștigătoarei CCE

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 16:52
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 02:01
  • Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat motivarea deciziei din 5 iunie 2025 în dosarul privind conflictul dintre CSA Steaua București și FCSB asupra palmaresului echipei Armatei din perioada 1947-1998.

Suporterii Stelei București sărbătoresc: ÎCCJ recunoaște juridic că CSA Steaua deține identitatea istorică a clubului de fotbal înființat în 1947.

Charalambous, ca Șumudică Antrenorul de la FCSB a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias e foarte puternic. Când sunt probleme, «the papagals» încep să sară”
Citește și
Charalambous, ca Șumudică Antrenorul de la FCSB a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias e foarte puternic. Când sunt probleme, «the papagals» încep să sară”
Citește mai mult
Charalambous, ca Șumudică Antrenorul de la FCSB a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias e foarte puternic. Când sunt probleme, «the papagals» încep să sară”

În motivarea deciziei, Înalta Curte a reținut că dreptul asupra palmaresului Stelei nu a fost transferat către Asociația Fotbal Club Steaua București (1998) și, ca atare, nici către FCSB (2003).

Judecătorii au explicat că această concluzie se sprijină, în esență, pe următoarele argumente:

  • a) mențiunea din statutul Asociației și din actul său constitutiv nu poate conduce la concluzia preluării palmaresului existent până în 1998 de nou înființata entitate;
  • b) continuarea activității competiționale în Divizia A în sezonul următor a avut la bază o manifestare de voință specială (pct. 8 al tranzacției autentice nr. 76/2003 încheiate între Asociație și pârât);
  • c) dreptul de a participa în Divizia A, deși decurge din poziția ocupată în clasamentele anterioare, este distinct de dreptul la palmares;
  • d) continuarea de către Asociație a activității sportive la nivelul anului 1998 s-a realizat nu în considerarea preluării palmaresului, ci a mențiunilor din actele constitutive referitoare la o atare continuare;
  • e) prin decizia nr. 3425/2014 s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că, la nivelul anului 1999, nu a operat un transfer (integral) de patrimoniu de la CSA la Asociație, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați angajați ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal;
  • f) dreptul la palmares nu a făcut obiectului unui transfer de la Asociație către FCSB, prin tranzacția din 2003 fiind transmis exclusiv dreptul accesoriu de participare în sezonul competițional următor.

Palmaresul FCSB începe din 2003

În consecință, CSA Steaua, care evoluează în prezent în liga a doua, deține cele 20 de titluri câștigate între 1947 și 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni 1986 și Supercupa Europei 1987.

Palmaresul aferent perioadei 1998–2003, cât a funcționat defuncta AFC Steaua (Viorel Păunescu), organizație intermediară între CSA Steaua și FCSB, nu a fost atribuit niciuneia dintre părți.

Palmaresul FCSB începe din 2003 și cuprinde șapte titluri de campioană, trei Cupe ale României, patru Supercupe ale României și două Cupe ale Ligii.

Cum s-a desfășurat procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

Citește și

Olaru nu renunță Căpitanul de la FCSB, despre meciul crucial cu Fenerbahce: „Cred în continuare în calificare”
Europa League
15:17
Olaru nu renunță Căpitanul de la FCSB, despre meciul crucial cu Fenerbahce: „Cred în continuare în calificare”
Citește mai mult
Olaru nu renunță Căpitanul de la FCSB, despre meciul crucial cu Fenerbahce: „Cred în continuare în calificare”
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB
Superliga
12:33
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB
Citește mai mult
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
steaua bucuresti PALMARES fcsb motivarea instantei
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share