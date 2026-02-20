Ce se va întâmpla cu Sebastien Loeb  Viitorul pilotului de la Dacia, după decizia producătorului de a se retrage de la Dakar 2027 +23 foto
Sebastien Loeb
Auto

Ce se va întâmpla cu Sebastien Loeb Viitorul pilotului de la Dacia, după decizia producătorului de a se retrage de la Dakar 2027

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 09:47
  • Sebastien Loeb (51 de ani), pilotul francez de la Dacia, a vorbit despre viitorul său, în contextul în care producătorul din România și-a anunțat retragerea de la Dakar 2027.
  • Dacia România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare.

În urmă cu aproximativ o săptămână, compania a transmis că își încheie participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC) la finalul sezonului 2026.

Sebastien Loeb, despre decizia Dacia de a se retrage de la Dakar: „Nu înseamnă că voi face și eu același lucru”

Sebastien Loeb, pilotul de la Dacia și de nouă ori campion mondial, a vorbit despre viitorul său în cadrul companiei, în contextul în care urmărește câștigarea Raliului Dakar.

Faptul că Dacia a decis să se retragă nu înseamnă că voi face și eu același lucru. Știam că existau discuții între responsabilii departamentului de motorsport și conducerea grupului și că toate opțiunile erau pe masă, inclusiv o oprire imediată la finalul Dakarului.

M-am gândit că s-ar putea opri imediat, așa că, până la urmă, nu e chiar atât de rău. Vom încheia sezonul, mai avem încă un an pentru a găsi o soluție, există timp să vedem cum evoluează lucrurile”, a spus Sebastien Loeb, conform marca.com.

Îl cunosc bine pe Malcolm (Wilson, unul dintre șefii Ford Motor Company) și pe Fortin. Am avut deja contacte, dar negocierile nu au avansat prea mult Sebastien Loeb

Anunțul Daciei României cu privire la retragerea de la Raliul Dakar poate fi citit aici.

Sebastien Loeb: „Nu voi lupta pentru a pleca mai devreme”

În continuare, pilotul francez a explicat că nu își dorește, pentru moment, să plece de la Dacia.

„Dacă mi se cere să-mi respect contractul, nu voi lupta pentru a pleca mai devreme.

Mi-ar plăcea să pot face teste în altă parte (n.r. - pentru a se adapta la viitoarea mașină înainte de Dakar 2027), dar nu există niciun motiv să vreau să mă opresc mai devreme”, a mai spus Sebastien Loeb.

Piloți celebri formează cele 4 echipe care concurează pentru Dacia:

  • Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin
  • Sebastien Loeb și Edouard Boulanger
  • Lucas Moraes și Dennis Zenz
  • Cristina Gutierrez Herrero și Pablo Moreno Huete.

Dacă și-ar dori să participe la Dakar 2027, atunci piloții Nasser Al-Attiyah și Lucas Moraes ar avea două opțiuni de mașini: Toyota și Ford.

Totuși, nu există foarte multe locuri disponibile nici la compania japoneză, nici la cea americană.

În acest an, Dacia Sandriders va mai participa la următoarele competiții:

  • 17-22 martie: BP Ultimate Rally Raid Portugal
  • 24-29 mai: Oesafio Ruta 40 (Argentina)
  • 28 septembrie - 3 octombrie: Raliul Marocului
  • 22-27 noiembrie: Abu Dhabi Desert Challenge (Emiratele Arabe).

La finalul Raliului Dakar 2026, echipajele Dacia s-au clasat pe locurile 1, 4, 7, respectiv 11.

La celelalte evenimente rămase de disputat, echipa va alinia trei mașini, câte un pilot urmând să stea pe tușă.

Pe lângă Dacia Sandriders, și Alpine, un alt constructor al grupului Renault, și-a confirmat retragerea din Campionatul Mondial de Anduranță la sfârșitul anului 2026.

Cristina Gutierrez la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders)
Cristina Gutierrez la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders)

Galerie foto (23 imagini)

Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders) Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders) Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders) Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders) Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026 (FOTO: Dacia Sandriders)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Raliul Dakar Sebastien Loeb dacia sandrider Nasser Al-Attiyah
