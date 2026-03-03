Dinamoviștii, gata de play-off Alex Pop și Matteo Duțu, despre lupta pentru titlu: „Va fi atipic fără FCSB”

Alexandru Pop (26 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani) au vorbit despre cum cred că vor fi meciurile din play-off în Superliga.

Dinamo ocupă locul 3, cu 52 de puncte, la trei puncte în spatele lui Rapid (locul 2) și la șapte de liderul U Craiova.

Alex Pop: „Va fi un alt campionat în play-off . E atipic fără FCSB”

Alex Pop a contribuit cu 3 goluri și o pasă decisivă în cele 25 de partide disputate în acest sezon de Superliga.

„Va fi un alt campionat în play-off, fiecare punct va conta, vom fi foarte apropiate toate echipele după înjumătățirea punctelor. Va fi o luptă extrem de strânsă.

Va fi un play-off atipic, fără FCSB acolo, obișnuindu-ne, de când e acest format, cu ei. Ăsta e fotbalul, asta a fost povestea lor.

Ca fotbalist, îți dorești derby-uri cu stadionul plin, ar fi fost bine pentru fotbalul românesc, era bine pentru imagine și atmosferă să fie”, a spus Alex Pop.

CFR nu e înspăimântătoare, traversează o perioadă foarte bună. Dacă nu mă înșel, chiar după înfrângerea cu noi a început această perioadă. Trebuie să fim 100% la fiecare duel, Alex Pop

Pentru Dinamo urmează meciul cu Metalul Buzău, pe 5 martie, de la ora 20:00, în Cupa României.

„Sunt trei meciuri prin care putem ajunge în Europa League. E un obiectiv clar, îl tratăm cu maximă seriozitate! Când mai ai așa șansă asta?”

Matteo Duțu: „A fost un meci nenorocit, nu a intrat mingea în poartă”

Matteo Duțu, fundașul care a jucat doar 15 minute în trei partide pentru Dinamo, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.

„Am jucat bine, am avut posesie, dar mingea nu a intrat, e derby, se poate întâmpla cu orice. A fost un meci nenorocit, nu a intrat mingea în poartă.

Pentru mine se poate întâmpla orice în play-off, avem multe meciuri în puține zile.

Avem obiectivele noastre: să ajungem la nivel maxim. Să luăm un trofeu ar fi un vis mare pentru noi, facem tot ce e posibil să ajungem la acest obiectiv. Campionatul l-aș prefera. Dar și Cupa ar fi bine”, a declarat Duțu.

Matteo Duțu, adus la Dinamo de la echipa de juniori a lui AC Milan, a spus că, deși este român, nu va ține cu Inter, echipa lui Chivu, în derby-ul din 8 martie.

„În weekend țin cu Milan. Se joacă titlul, va fi un meci foarte frumos.”

