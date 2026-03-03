Dinamoviștii, gata de play-off Alex Pop și Matteo Duțu, despre lupta pentru titlu: „Va fi atipic fără FCSB”

- Alexandru Pop (26 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani) au vorbit despre cum cred că vor fi meciurile din play-off în Superliga.
Dinamo ocupă locul 3, cu 52 de puncte, la trei puncte în spatele lui Rapid (locul 2) și la șapte de liderul U Craiova.
Alex Pop: „Va fi un alt campionat în play-off. E atipic fără FCSB”
Alex Pop a contribuit cu 3 goluri și o pasă decisivă în cele 25 de partide disputate în acest sezon de Superliga.
„Va fi un alt campionat în play-off, fiecare punct va conta, vom fi foarte apropiate toate echipele după înjumătățirea punctelor. Va fi o luptă extrem de strânsă.
Va fi un play-off atipic, fără FCSB acolo, obișnuindu-ne, de când e acest format, cu ei. Ăsta e fotbalul, asta a fost povestea lor.
Ca fotbalist, îți dorești derby-uri cu stadionul plin, ar fi fost bine pentru fotbalul românesc, era bine pentru imagine și atmosferă să fie”, a spus Alex Pop.
CFR nu e înspăimântătoare, traversează o perioadă foarte bună. Dacă nu mă înșel, chiar după înfrângerea cu noi a început această perioadă. Trebuie să fim 100% la fiecare duel, Alex Pop
Pentru Dinamo urmează meciul cu Metalul Buzău, pe 5 martie, de la ora 20:00, în Cupa României.
„Sunt trei meciuri prin care putem ajunge în Europa League. E un obiectiv clar, îl tratăm cu maximă seriozitate! Când mai ai așa șansă asta?”
Matteo Duțu: „A fost un meci nenorocit, nu a intrat mingea în poartă”
Matteo Duțu, fundașul care a jucat doar 15 minute în trei partide pentru Dinamo, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.
„Am jucat bine, am avut posesie, dar mingea nu a intrat, e derby, se poate întâmpla cu orice. A fost un meci nenorocit, nu a intrat mingea în poartă.
Pentru mine se poate întâmpla orice în play-off, avem multe meciuri în puține zile.
Avem obiectivele noastre: să ajungem la nivel maxim. Să luăm un trofeu ar fi un vis mare pentru noi, facem tot ce e posibil să ajungem la acest obiectiv. Campionatul l-aș prefera. Dar și Cupa ar fi bine”, a declarat Duțu.
Matteo Duțu, adus la Dinamo de la echipa de juniori a lui AC Milan, a spus că, deși este român, nu va ține cu Inter, echipa lui Chivu, în derby-ul din 8 martie.
„În weekend țin cu Milan. Se joacă titlul, va fi un meci foarte frumos.”