Portar de top, în România SCM Râmnicu Vâlcea a transferat-o pe June Cecilie Krogh,  campioană mondială cu Norvegia
June Cecilie Krogh. Foto: Imago
Handbal

Portar de top, în România SCM Râmnicu Vâlcea a transferat-o pe June Cecilie Krogh, campioană mondială cu Norvegia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 16:35
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 16:56
  • SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un anunț spectaculos pentru sezonul viitor.
  • June Cecilie Krogh (22 de ani), portarul campioanei mondiale, Norvegia, va apăra buturile echipei vâlcene.

Jucătoarea, venită de la Storhamar, va apăra poarta echipei vâlcene până în 2029, după ce a semnat un contract valabil pe trei sezoane.

SCM Râmnicu Vâlcea a transferat-o pe June Cecilie Krogh, campioana mondială cu Norvegia

În 2025, ea a debutat în lotul național al Norvegiei la Campionatul Mondial, competiție câștigată de nordice, iar în 2022 cucerise medalia de aur la Campionatul Mondial de Junioare U20.

„Sunt foarte bucuroasă să fac acest pas într-o țară nouă, să cunosc oameni noi și să trăiesc o cultură nouă.

Știu că Vâlcea este un club cu tradiție și cu ambiții mari, iar asta îmi place.

Abia aștept să întâlnesc suporterii și să contribui la construirea unei echipe puternice, luptând împreună pentru rezultate”, a spus handbalista, conform unui comunicat al clubului.

4
este locul ocupat de SCM Râmnicu Vâlcea în Liga Florilor, cu 19 puncte, după 16 meciuri

Krogh a evoluat anterior pentru Son HK, Follo HK și, din 2024, pentru Storhamar Handball Elite, club cu prezență constantă în Liga Campionilor.

Recent, SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat și transferul jucătoarei Larissa Nascimento, venită de la Rocasa Gran Canaria. Handbalista din Brazilia a semnat un contract valabil până în 2028.

