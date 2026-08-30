Crețu nu mai vrea să rezilieze! MM Stoica, prima reacție după scandalul monstru de la FCSB: „Nu mai putem închide ochii”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre scandalul de la FCSB în care au fost implicați Florin Tănase și Valentin Crețu.

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Oficialul „roș-albaștrilor” a refuzat să intre în prea multe detalii despre incident. A confirmat că Florin Tănase va pleca la Omonia Nicosia și a dezvăluit ce se va întâmpla cu Valentin Crețu.

Crețu nu mai vrea să rezilieze! MM Stoica, prima reacție după scandalul monstru de la FCSB

„N-o să dezvolt prea mult ce a fost miercuri. Au fost niște acte de indisciplină, jucătorii vor plăti și aici se încheie orice discuție. N-o să comentez ce se vorbește pentru că sunt foarte multe chestii care au apărut și n-au nicio legătură cu realitatea.

Florin Tănase, probabil că va pleca la Omonia Nicosia și n-are sens să mai discutăm ce s-a întâmplat. Iar Crețu va plăti pentru actul de indisciplină de miercuri și atât. Puteți să mă întrebați, dar nu voi da replică la replică soției lui Vali Crețu.

În viața fiecărei echipe se întâmpla ca la antrenamente să mai existe conflicte, dar aici a fost cu totul altceva. Când un jucător nu se poate opri, atunci trebuie să plătească. Au plecat doi titulari, Bîrligea și Tănase, sper ca cei care îi vor înlocui să se ridice la nivelul așteptărilor și să putem câștiga.

Când sunt rezultate, de foarte multe ori se închid ochii. Dar când situația e de așa natură că jocul nu e cel pe care ni-l dorim, iar rezultatele nu sunt cele scontate, nu se mai poate face rabat de la disciplină. E un semnal foarte clar. Dar nu mai există acum jucător în lot la care să existe problema asta de insubordonare sau care să genereze un conflict”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Întrebat ce se va întâmpla cu Crețu, MM Stoica a explicat că acesta nu mai vrea să rupă contractul.

„A zis în primă fază că nu e niciun fel de problemă să rezilieze, acum, prin vocea soției, am văzut că nu se pune problema.

Dacă nu va rezilia, va continua să se antreneze în condiții care vor respecta contractul lui de jucător până la sfârșitul anului”, a încheiat MM Stoica.

Ruptură totală la FCSB! Ce s-ar fi întâmplat la conflictul care a dus la despărțirea de Tănase și Crețu

FCSB este zguduită de un scandal de proporții chiar înaintea meciului cu UTA Arad. Florin Tănase și Valentin Crețu, doi dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, nu mai fac parte din planurile clubului.

Totul ar fi pornit la antrenamentul de joi. Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, Florin Tănase ar fi ieșit de la ședința de pregătire după ce s-ar fi supărat pe anumite remarci făcute de Lucian Filip, „secundul” lui Marius Baciu.

Căpitanul ar fi decis să părăsească antrenamentul, fără alte cuvinte. Gestul său i-ar fi deranjat pe mai mulți dintre jucătorii străini, care au început să vocifereze.

Valentin Crețu ar fi reacționat și i-ar fi cerut lui Filip să intervină: „Uite ce fac ăștia! Se suie pe noi, împotriva căpitanului. Nu faci nimic?!”.

Antrenamentul a continuat, iar tensiunile aveau să izbucnească din nou spre finalul ședinței.

Crețu, conflict cu MM Stoica: „Pleacă, că te bat!”

La finalul antrenamentului a urmat o „miuță”, câștigată de echipa lui Crețu. Arnold Garita, aflat în formația adversă, l-ar fi șicanat pe fundaș, moment în care veteranul i-ar fi reproșat atacantului că a reacționat când Tănase a plecat la vestiare.

În acel moment ar fi intervenit Mihai Stoica, prezent la ședința de pregătire: „Vezi că vorbești cam mult, Crețule!”.

Crețu nu s-ar fi lăsat intimidat și a răspuns: „Cum vorbesc?”. Discuția ar fi degenerat rapid.

MM: Cine ești tu să vorbești așa mult?!

Crețu: Eu am făcut ceva pentru echipa asta, cum să nu pot să vorbesc?

MM: Crețule, pleacă, că te bat!

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