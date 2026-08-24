MM a răbufnit în direct Întrebarea care l-a scos din sărite: „Tu crezi asta, poate și eu, dar nu și Gigi! Am încheiat orice discuție!”

Mihai Stoica (61 de ani) l-a contrazis pe Gigi Becali (68 de ani), după ce patronul FCSB a transmis că Risto Radunovic și Aymen Boutoutaou au jucat slab în meciul cu CFR Cluj, 0-1.

Oficialul a avut și o reacție dură atunci când i s-a spus că se pricepe la fotbal mai bine decât Becali.

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La finalul partidei cu CFR, Gigi Becali s-a plâns de evoluțiile slabe ale lui Risto Radunovic și Aymen Boutoutaou, despre ultimul spunând că va fi scos din primul „11” în detrimentul lui David Miculescu.

Mihai Stoica l-a contrazis pe Becali: „Nu mi s-a părut slab Radunovic”

Mihai Stoica a avut o părere total diferită în privința evoluției celor doi jucători.

„Nu mi s-a părut slab Radunovic. Mi s-ar fi părut slab dacă s-ar fi luat gol din cauza lui. Bine, a avut câteva greșeli pe construcție, dar nu s-a luat gol.

Nu mi s-a părut slab nici Boutoutaou, dar e decizia lui Gigi, el e numărul 1. Fiecare are părerea lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de fanatik.ro.

În urma declarațiilor sale, Mihai Stoica a fost întrebat dacă se pricepe la fotbal mai bine decât Gigi Becali. Oficialul s-a enervat și a precizat că e vorba doar de părerea fiecăruia.

„Tu crezi asta, poate cred și eu asta, dar asta nu înseamnă că și Gigi crede. Decizia îi aparține lui Gigi, asta e. Să depășim momentul, eu văd într-un fel, Gigi în alt fel, contează părerea lui.

Și am încheiat orice discuție. Mie mi s-a părut cel mai periculos jucător al nostru, dar nu a fost o evoluție bună a echipei, asta e corect. Fiecare vede în felul lui”, a mai spus Stoica.

S-a ajuns aici de 20 de ani, nu s-a schimbat nimic în 20 de ani. Doar că înainte nu ieșea să… Acum, asta e. Nu există niciun om în istoria fotbalului care după fiecare meci și să își facă jucătorii praf. Asta e situația. Jucătorii știu când vin, noi știm. Nu ne forțează nimeni să rămânem în club. Mihai Stoica, despre Gigi Becali

Ce a declarat Gigi Becali despre Radunovic și Boutoutaou, după meciul cu CFR

„Sunt unii fotbaliști care parcă s-au plictisit de fotbal, nu le mai place sportul. Ei cred că au dat acum niște bani și ce să mă mai chinui de acum înainte. Nu vor să mai dea totul fotbalului.

Lui Hagi puteai să-i dai 50 de miliarde de euro și el juca fotbal. Nu-l interesau banii, voia fotbal. Sunt unii deja ghiftuiți, fără chef de fotbal. Dacă iei jucătorii noi, Arad, Joao Paulo, Batubinsika, o să vezi că au jucat fotbal, se vede. Duarte la fel, nu ai ce reproșa.

Dar alții cred că fotbalul este așa, să ne distrăm. La jucătorii mai vechi mă refer, Tănase, Radunovic. N-ai ce să le faci, pentru că așa e firea lor, asta e atitudinea lor, așa e viața lor. Nu poți să schimbi tu viața omului.

Eu nu-s prieten cu Tănase. Am avut o relație mai specială cu el. Am câștigat bani și cu el, am făcut performanțe, l-am și vândut. Dar altfel ce prietenie să am? Să am prietenie cu jucătorii? Doamne ferește.

În fața lui Tănase mă aplecam până acum, dar gata, la revedere, nu mai vrea să joace fotbal. Păi, dacă nu mai vrei, lasă-te! Perianu a câștigat toate duelurile, îți dai seama? Incredibil.

Tănase e plictisit, nu-i mai arde. E posibil, că e băiat deștept cu bun simț, să mă audă pe mine și din cauza rușinii și a respectului și a ambiției să revină, să-și dea viața. El calitate are mare, e fotbalist, dar trebuie să vrea”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Boutoutaou pare jucător tehnic, pare că face, că drege, vai ce tehnică, vai ce dribling a făcut. Fotbalul este altceva. Dacă mă pui să aleg între David Miculescu şi Boutoutaou, eu îl aleg pe David Miculescu. Forţă şi viteză. Gigi Becali, patron FCSB

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