Dorința lui Nicolescu Mesajul președintelui lui Dinamo despre derby-ul cu FCSB: „Asta mi-aș dori” +10 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

Dorința lui Nicolescu Mesajul președintelui lui Dinamo despre derby-ul cu FCSB: „Asta mi-aș dori”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 21:40
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 21:40
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat care e marea lui dorință înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa #8.
  • Dinamo - FCSB se joacă pe 5 septembrie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Derby de România se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, deși inițial conducerea „câinilor” alesese Cluj Arena, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă.

Planul s-a schimbat însă după intervenția suporterilor dinamoviști, care s-au opus ideii ca meciul să fie disputat în afara Capitalei.

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Dorința lui Andrei Nicolescu înainte de Dinamo - FCSB: „Important este cum ne va găsi”

Sâmbătă, Andrei Nicolescu a participat la Dinamo Fest, un eveniment destinat susținătorilor clubului, înaintea meciului cu U Cluj.

Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu
Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu

Galerie foto (10 imagini)

Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu Andrei Nicolescu, la Dinamo Fest. Foto: Instagram/@andreinicolescu
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După acel eveniment, președintele dinamovist a fost impresionat de loialitatea fanilor lui Dinamo față de club și și-a exprimat marea dorință înaintea derby-ului cu FCSB.

„SĂ NE GĂSEASCĂ ÎNTREGI

Fotografiile acestea sunt de la Dinamo Fest, înaintea meciului cu Universitatea Cluj (scor 2-1). M-am plimbat printre oameni, am vorbit, am făcut fotografii și m-am simțit extraordinar între dinamoviști.

Dinamo Fest nu este doar decorul dinaintea unui meci. Este locul în care ideea de comunitate, pe care o invocăm des și poate prea abstract, capătă chipuri, voci și gesturi concrete.

Când muncești zi de zi pentru Dinamo, ajungi inevitabil să îl privești din interior, prin răspunderea fiecărei alegeri, prin problemele care trebuie rezolvate și prin lucrurile care nu pot fi amânate. La Dinamo Fest l-am privit din nou prin ochii oamenilor care îl iubesc. Acolo înțelegi că adevărata dimensiune a celui mai mare club din România nu se află într-un buget, într-un clasament sau într-un stadion. Se află în locul pe care Dinamo îl ocupă în viețile oamenilor.

Pe teren, echipa a arătat din nou că știe să rămână împreună atunci când jocul devine greu. Jucătorii au încredere în Nuno (Campos) și în staff, încep să înțeleagă tot mai bine momentele meciului și au dorința comună de a crește. Locul întâi după șase etape este un motiv de bucurie, nu un verdict. Mai avem foarte mult de muncă.

Un grup unit se construiește în vestiar, la antrenamente și în momentele dificile. Un club unit se construiește și în spațiul dintre echipă și oamenii care o iubesc. Dinamo Fest este unul dintre locurile în care această distanță poate dispărea.

Mai avem două meciuri până la marele derby (n.r. cu FCSB), unul în campionat și unul în Cupa României, ambele în deplasare. Derby-ul se va juca pe un stadion prea mic pentru dimensiunea lui Dinamo și într-un context nou, care ne va pune tuturor răbdarea la încercare.

Mi-aș dori ca până atunci să păstrăm ceva din seara de sâmbătă, firescul de a ne întâlni, de a vorbi și de a ne recunoaște în același Dinamo.

Derby-ul va veni oricum. Important este cum ne va găsi.

Mi-aș dori să ne găsească întregi”, a transmis Andrei Nicolescu pe Instagram.

Până la duelul cu FCSB, Dinamo va mai juca cu Corvinul, în etapa 7 din Liga 1 (29 august), și cu Sporting Liești, în prima etapă a grupelor Cupei României (2 septembrie).

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul derby jucat chiar pe „Arcul de Triumf”

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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