Compromisul lui Muhar Decizia fotbalistului a accelerat transferul la FCSB: „O surpriză foarte plăcută”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiuliului de Administrație de la FCSB, a rămas impresionat de gestul făcut de Karlo Muhar (30 de ani) pentru a se putea transfera mai repede la gruparea roș-albastră.

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GOLAZO.ro a dezvăluit, duminică, că Muhar a semnat în cele din urmă cu FCSB, după ce transferul său nu a putut fi oficializat din cauza unei probleme legate de contractul său anterior, cu CFR Cluj.

Mihai Stoica, impresionat de gestul lui Muhar: „E mare lucru”

Transferul lui Muhar la FCSB s-a putut realiza mai repede decât era așteptat datorită faptului că jucătorul croat a renunțat la anumite sume de bani pe care trebuia să le primească de la CFR Cluj.

Mihai Stoica a rămas impresionat de gestul făcut de noul mijlocaș al roș-albaștrilor.

„Este o surpriză foarte plăcută. Foarte puțini jucători aleg să renunțe la o sumă importantă pentru a rezolva mai repede cu câteva săptămâni sau zile o problemă de genul: «Sunt sau nu eligibil, am sau nu drept de joc».

Propunerea a venit de la el. De regulă, jucătorii spun: «Mai costă ca să rezolvăm asta». El a zis: «Nu mă mai interesează, plătesc eu, scad de la mine doar ca să pot juca mai devreme». E mare lucru”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO: Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB

Mijlocașul croat a activat în România în două perioade, 2022-2024 și 2025-2026, devenind unul dintre cei mai eficienți mijlocași defensivi din Superligă din punct de vedere ofensiv.

Muhar a sosit de la Lech Poznan în vara lui 2022 și s-a impus rapid ca titular sub comanda lui Dan Petrescu. Ulterior a fost vândut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, pentru suma de 1,5 milioane de euro.

După doar un sezon în Golf, Muhar s-a întors în Gruia în vara anului 2025. CFR Cluj i-a oferit un salariu de aproximativ 50.000 de euro pe lună, unul dintre cele mai mari din campionat.

Și în a doua perioadă, iulie 2025 – august 2026, Muhar a avut cifre bune pentru un mijlocaș defensiv:

Meciuri: 39

Goluri: 4

Pase decisive: 7

La FCSB, mijlocașul croat se va lupta pentru un post de titular cu Joao Paulo, Ofri Arad, Korenica, folosit pe acest post în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, și Eddy Gnahore.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Karlo Muhar, conform Transfermarkt

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