Compromisul lui Muhar Decizia fotbalistului a accelerat transferul la FCSB: „O surpriză foarte plăcută” +4 foto
Karlo Muhar, la CFR Cluj
Superliga

Compromisul lui Muhar Decizia fotbalistului a accelerat transferul la FCSB: „O surpriză foarte plăcută”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 13:48
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 13:49
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiuliului de Administrație de la FCSB, a rămas impresionat de gestul făcut de Karlo Muhar (30 de ani) pentru a se putea transfera mai repede la gruparea roș-albastră.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

GOLAZO.ro a dezvăluit, duminică, că Muhar a semnat în cele din urmă cu FCSB, după ce transferul său nu a putut fi oficializat din cauza unei probleme legate de contractul său anterior, cu CFR Cluj.

Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat
Citește și
Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat
Citește mai mult
Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat

Mihai Stoica, impresionat de gestul lui Muhar: „E mare lucru”

Transferul lui Muhar la FCSB s-a putut realiza mai repede decât era așteptat datorită faptului că jucătorul croat a renunțat la anumite sume de bani pe care trebuia să le primească de la CFR Cluj.

Mihai Stoica a rămas impresionat de gestul făcut de noul mijlocaș al roș-albaștrilor.

„Este o surpriză foarte plăcută. Foarte puțini jucători aleg să renunțe la o sumă importantă pentru a rezolva mai repede cu câteva săptămâni sau zile o problemă de genul: «Sunt sau nu eligibil, am sau nu drept de joc».

Propunerea a venit de la el. De regulă, jucătorii spun: «Mai costă ca să rezolvăm asta». El a zis: «Nu mă mai interesează, plătesc eu, scad de la mine doar ca să pot juca mai devreme». E mare lucru”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO: Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg
Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg
+4 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul croat a activat în România în două perioade, 2022-2024 și 2025-2026, devenind unul dintre cei mai eficienți mijlocași defensivi din Superligă din punct de vedere ofensiv.

Muhar a sosit de la Lech Poznan în vara lui 2022 și s-a impus rapid ca titular sub comanda lui Dan Petrescu. Ulterior a fost vândut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, pentru suma de 1,5 milioane de euro.

După doar un sezon în Golf, Muhar s-a întors în Gruia în vara anului 2025. CFR Cluj i-a oferit un salariu de aproximativ 50.000 de euro pe lună, unul dintre cele mai mari din campionat.

Și în a doua perioadă, iulie 2025 – august 2026, Muhar a avut cifre bune pentru un mijlocaș defensiv:

  • Meciuri: 39
  • Goluri: 4
  • Pase decisive: 7

La FCSB, mijlocașul croat se va lupta pentru un post de titular cu Joao Paulo, Ofri Arad, Korenica, folosit pe acest post în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, și Eddy Gnahore.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Karlo Muhar, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
Mihai Stoica transfer liga 1 fcsb karlo muhar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share