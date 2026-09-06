Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Karlo Muhar FOTO Sport Pictures
Superliga

Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 16:24
  • Karlo Muhar (30 de ani) a semnat contractul cu FCSB după ce avocații săi au deblocat transferul care intrase într-un impas.
  • Muhar e al doilea fotbalist luat de FCSB de la CFR Cluj, după kosovarul Meriton Korenica (29 de ani).
  • Mijlocașul defensiv vine să fortifice o linie mediană a echipei roș-albastre care lasă de dorit. Detaliile transferului, mai jos.
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FCSB are și motive de bucurie după derby-ul pierdut aseară în fața celor de la Dinamo. Karlo Muhar, 30 de ani, a semnat cu echipa antrenată de Marius Baciu după ce a reușit să-și încheie conturile cu CFR Cluj.

Discuțiile intraseră într-un impas, din cauza orgoliilor celor doi patroni implicați, Gigi Becali și Ioan Varga, dar până la urmă s-a ajuns la o înțelegere de principiu, care a fost oficializată astăzi.

Se pare că înțelegerea va fi pe un an plus opțiune de prelungire pe un alt sezon, iar salariul lunar ar fi mai mare decât cel încasat de croat la CFR Cluj, adică 50.000 euro cu tot cu bonusuri.

Sabin Gherdan: „Poate fi legitimat la FCSB”

Mutarea lui Muhar era blocată de un litigiu contractual cu fostul său club, CFR Cluj. Fotbalistul croat și-a reziliat unilateral contractul cu ardelenii în urmă cu o lună din cauza unor restanțe financiare neachitate.

Deși jucătorul a obținut un permis provizoriu de la FIFA, acest act e valabil exclusiv pentru un transfer în străinătate. Pentru ca Muhar să continue în România, la FCSB, cele două cluburi trebuiau să ajungă la o înțelegere financiară sau juridică de deblocare a situației, ceea ce s-a petrecut.

Astfel, Muhar a renunțat la o parte din banii din salariile restante pe care trebuia să-i primească de la CFR Cluj, dar FCSB îi va oferi o sumă asemănătoare ca primă de instalare. Croatul va mai trebui să încaseze de la clujeni bani, pentru că înțelegerea sa cu gruparea din Gruia dura până anul viitor.

Cele două părți, Muhar și clujenii, au ajuns la un consens, iar suma agreată se ridică undeva în jurul a 300.000 – 350.000 de euro.

GOLAZO.ro a luat legătura cu avocatul fotbalistului, Sabin Gherdan, pentru a afla cum s-a deblocat această situație.

„Karlo Muhar poate fi legitimat de FCSB. Tocmai ce am finalizat semnarea tuturor documentelor necesare dintre sportiv si CFR Cluj. Muhar va fi prezentat oficial în cel mai scurt timp de către noua sa echipă.

Nu au existat probleme, totul a fost foarte clar de la bun început. Apreciez modul profesionist de care a dat dovadă Răzvan Zăvăleanu și echipa sa de la RTZ & Partners, respectiv operativitatea celor de la CFR”, a precizat Sabin Gherdan pentru GOLAZO.ro.

Vândut pentru 1,5 milioane de euro

Mijlocașul croat a activat în România în două perioade, 2022-2024 și 2025-2026, devenind unul dintre cei mai eficienți mijlocași defensivi din Superligă din punct de vedere ofensiv.

Muhar a sosit de la Lech Poznan în vara lui 2022 și s-a impus rapid ca titular sub comanda lui Dan Petrescu. Ulterior a fost vândut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, pentru suma de 1,5 milioane de euro. În prima perioadă petrecută la CFR, croatul a avut următoarele cifre:

  • Meciuri: 97
  • Goluri: 18
  • Pase decisive: 5
„E normal să dureze mai mult deoarece în procedura insolvenței sunt niște pași procedurali pe care te obligă legea să îi respecți, dar repet, nu au existat probleme și totul a fost foarte clar de la bun început. Părțile și-au respectat cuvântul, și-au strâns mâna și și-au mulțumit pentru colaborarea pe care au avut-o” Sabin Gherdan, avocatul lui Muhar

După doar un sezon în Golf, Muhar s-a întors în Gruia în vara anului 2025. CFR Cluj i-a oferit un salariu de aproximativ 50.000 de euro pe lună, unul dintre cele mai mari din campionat.

Și în a doua perioadă, iulie 2025 – august 2026, Muhar a avut cifre bune pentru un mijlocaș defensiv:

  • Meciuri: 39
  • Goluri: 4
  • Pase decisive: 7

La FCSB, mijlocașul croat se va lupta pentru un post de titular cu Joao Paulo, Ofri Arad, Korenica, folosit pe acest post în derby-ul cu Dinamo, și Eddy Gnahore.

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