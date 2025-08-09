Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Ovidiu Perianu (23 de ani) la CFR Cluj.

Conducătorul campioanei este de părere că relația de prietenie dintre Perianu și Louis Munteanu a fost decisivă în mutarea fotbalistului de la FCSB la CFR.

Mihai Stoica, despre relația dintre Ovidiu Perianu și Louis Munteanu: „Sunt frați, se știu din copilărie”

Mihai Stoica spune că Ovidiu Perianu a ales să semneze cu CFR Cluj datorită relației foarte apropiate pe care o are cu Louis Munteanu.

„Nu mă surprinde că Perianu a ales să semneze cu CFR Cluj, pentru că știu relația de prietenie pe care o are cu Louis Munteanu. Cred că și asta a contat.

Sunt din Bârlad amândoi, județul Vaslui, sunt foarte buni prieteni, frați, se știu din copilărie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ulterior, moderatorul Silviu Tudor Samuilă s-a arătat surprins de cele auzite: „Nu-mi imaginez totuși că CFR l-a transferat pe Perianu doar pentru că e cel mai bun prieten cu Louis Munteanu”.

Mihai Stoica și-a menținut părerea: „Eu îmi imaginez. Nu știu cum se fac transferurile acolo, dar eu așa cred. Louis Munteanu are un statut acolo, chiar dacă pleacă, statutul său la CFR va rămâne același, pentru că pleacă pe bani foarte mulți, 18 milioane sau în zona aia. N-au zis așa? Nu [sunt ironic]. E golgeterul campionatului, un jucător tânăr”.

