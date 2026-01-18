„Am vorbit la LPF. Așa îi obligi!” Mihai Stoica cere reguli mai stricte în Liga 1: „E o lacună a sistemului, trebuie neapărat reparată!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat în termeni duri condițiile în care se joacă unele meciuri din Superliga.

Oficialul roș-albaștrilor cere să fie luate măsuri.

Mai multe meciuri s-au disputat pe terenuri înghețate, din cauza valului de frig care a cuprins țara pe durata etapei #22 din Liga 1, iar Mihai Stoica a venit cu o propunere de modificare a regulamentului după partida Csikszereda – FC Botoșani 1-0.

Mihai Stoica vrea reguli noi pentru licențierea stadioanelor: „Trebuie să aibă o instalație care funcționează“

„Este o lacună a sistemului de licențiere, trebuie în vară neapărat reparată! Nu poți să dai licență unui stadion doar pentru că are instalație de încălzire. Nu! Trebuie să aibă o instalație care funcționează la anumiți parametri, pentru a permite desfășurarea unui joc în condiții normale.

Așa îi obligi. Dacă tu ai instalație de încălzire și, la ora meciului, nu sunt condiții, așa trebuie făcut, dacă nu sunt -25 de grade, unde chiar nu se poate face nimic. Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire la sfârșitul sezonului și cu cei de la Federație și să se ia măsuri în sensul acesta.

Nu este normal ca stadioane care nu au un spațiu normal destinat vestiarului echipei oaspete să aibă licență de Liga 1. Pentru că sunt bani din drepturile de televizare foarte mulți.

Este o lipsă de respect, pentru că se omologhează de către Ligă stadioane care nu ar trebui să fie omologate. Și preferam să ne schimbăm, cum s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe, când era stadionul vechi, într-un container...”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ne vom întâlni, e clar că vom face o întâlnire, pentru că trebuie schimbat neapărat. Dacă nu ai stadion pe care să joci, să vină alții care au stadioane pe care să joace. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Campioana a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul va fi înghețat

Înainte de meciul cu FC Argeș (0-1), FCSB a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul nu va fi în condiții bune. Campioana României a trimis o atenționare către Liga Profesionistă de Fotbal cu privire la obligativitatea existenței unui sistem de încălzire subterană funcțional.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, clubul a fost informat că stadionul din Mioveni nu dispune de instalație de încălzire activă, ceea ce a stârnit controverse înaintea jocului.

Cu două zile înainte de meci, Dani Coman, președintele piteștenilor, susținea, potrivit gsp.ro, că instalația de încălzire a terenului de la Mioveni este funcțională:

„Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența”.

Totuși, la ora meciului, Din cauza ninsorii și a temperaturii de -3 grade Celsius, zăpada nu s-a topit și a trebuit să fie îndepărtată manual.

„Nu mai pot să dau cu lopata, e lipită”, a spus unul dintre angajați, în timp ce se lucra la pregătirea suprafeței de joc.

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

„Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.



Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii”.

