FCSB amenință că nu se va prezenta la meciul cu FC Argeș din etapa #22 a Ligii 1, dacă terenul de la Mioveni va fi înghețat la ora meciului.

FC Argeș - FCSB se joacă vineri, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a disputat un singur meci în cantonamentul din Antalya, amicalul pierdut cu Beșiktaș, scor 1-2, iar acum se pregătește pentru prima partidă oficială din 2026, care este pusă sub semnul întrebării.

FC Argeș - FCSB. Campioana amenință că nu se va prezenta dacă terenul va fi înghețat

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, FCSB amenință că nu va intra pe teren la meciul cu FC Argeș, programat vineri, dacă gazonul de la Mioveni va fi înghețat. La ora meciului se anunță temperaturi cuprinse între -2 și 0 grade Celsius.

În plus, campioana României a atenționat Liga Profesionistă de Fotbal cu privire la obligativitatea ca stadioanele să fie echipate cu instalații de încălzire subterană funcționale.

În același timp, potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, FCSB a fost informată de Mihai Lixandru, care a evoluat în trecut la CS Mioveni, că terenul nu are instalație de încălzire.

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.



Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

